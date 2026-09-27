La UE podría perder 24.000 millones del motor británico al excluirlo de los incentivos 'Made in Europe'

Archivo - Una planta de Nissan en Reino Unido - Owen Humphreys/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea podría perder una contribución de aproximadamente 24.000 millones de euros por parte del sector automovilístico del Reino Unido en el caso de excluir al país británico de los futuros incentivos para la producción de vehículos 'Made in Europe', recogidos en la Ley de Aceleración Industrial (IAA).

Así lo revela un análisis elaborado por Oxford Economics, que refleja la magnitud de la interdependencia automovilística entre la Unión Europea y el Reino Unido y que advierte del riesgo de excluir al país vecino de los beneficios para la cadena de suministro automovilística europea, pese al papel que juega en este sector.

El informe señala que la exclusión del Reino Unido en la aplicación de los beneficios de la Ley de Aceleración Industrial (IAA) pondría a la producción británica en desventaja competitiva en su mayor mercado, reduciendo la demanda de vehículos fabricados en el Reino Unido y, a su vez, disminuyendo la adquisición por parte del país de componentes, bienes y servicios de la Unión.

El sector automovilístico del Reino Unido sustenta 250.000 puestos de trabajo en la UE a través de la actividad de la cadena de suministro y el gasto de los consumidores financiado con los salarios, mientras que las exportaciones automovilísticas del Reino Unido a la UE generan por sí solas 5.600 millones de euros de gasto en todo el bloque, lo que respalda 58.000 puestos de trabajo y 1.600 millones de euros en ingresos fiscales.

A su vez, el Reino Unido es el mayor mercado de exportación de turismos de la UE y viceversa, mientras que los fabricantes de la UE venden más componentes de automoción al Reino Unido que a cualquier otro mercado mundial, en una relación comercial que asciende a 80.000 millones de euros anuales.

La decisión implicaría mayores costes y menos opciones para los consumidores europeos, justo cuando el sector necesita escala, inversión y precios asequibles para afrontar los retos competitivos y acelerar la transición hacia la movilidad con cero emisiones.

Según el borrador de la ley, los futuros vehículos fabricados en el Reino Unido no tendrían acceso a los incentivos disponibles para los productos fabricados en la UE, incluido el apoyo a flotas corporativas más ecológicas y los supercréditos de CO2 , y quedarían excluidos de las compras de los Estados miembros de la UE, a pesar del papel del Reino Unido en la cadena de suministro automovilística europea.

IMPACTO DE 1.500 MILLONES DE EUROS EN EL PIB DE ESPAÑA

La exclusión del Reino Unido se sentiría en las principales economías automovilísticas de Europa, con los mayores impactos en el PIB en Alemania, Francia, Italia y España, en torno a los 6.300 millones de euros, 2.000 millones, 1.700 millones y 1.500 millones respectivamente.

Este riesgo económico se corresponde con una importante exposición al empleo, ya que la producción británica sustenta miles de puestos de trabajo en cada mercado, incluyendo 69.000 en Alemania, 24.000 en Francia, 22.000 en España y 20.000 en Italia.

La dependencia es aún más pronunciada en Europa Central y Oriental, donde la producción automovilística británica sustenta 23.000 puestos de trabajo en Polonia, 14.000 en Rumanía, 13.000 en la República Checa y 11.000 en Eslovaquia, lo que equivale a un 0,46% del empleo total en Eslovaquia y un 0,24% en la República Checa.

"Los sectores automovilísticos de la UE y el Reino Unido han comerciado, invertido y crecido conjuntamente durante muchos años. Excluir al Reino Unido de la iniciativa 'Made in Europe' sería contraproducente, ya que debilitaría la competitividad, reduciría la escala y limitaría las opciones para el consumidor", ha resumido el presidente de la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT), Mike Hawes.