UGT FICA pide compromisos "concretos" para el empleo en el sector automovilístico en España

Archivo - Una fábrica de coches en España - UGT FICA - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA reclama que la política industrial impulsada por el Gobierno para el sector automovilístico español "incorpore el empleo como uno de sus objetivos centrales" y que las ayudas y recursos públicos destinados a acompañar la transformación de esta industria estén vinculados a compromisos "concretos" de mantenimiento de la actividad, inversión, empleo y condiciones laborales.

En concreto, la federación ha defendido este lunes que cada euro de apoyo público debe contribuir a fortalecer la economía productiva y generar "un retorno para el conjunto de la sociedad". "Esto implica apostar por proyectos que consoliden la actividad en España, refuercen la cadena de valor y garanticen la permanencia de empleos industriales cualificados", ha subrayado.

Según traslada el sindicato, los cambios en los procesos productivos van a modificar perfiles profesionales, cualificaciones y necesidades de las empresas. Por este motivo, considera "imprescindible" anticipar estos cambios mediante planes de formación y recualificación, de manera que las plantillas puedan participar activamente en la transformación y aprovechar las nuevas oportunidades que genere la industria, así como potenciar la formación dual.

"No queremos que la transición hacia una nueva automoción se haga dejando trabajadores atrás. Queremos que las personas trabajadoras formen parte de esa transformación y que tengan las herramientas, la formación y las garantías necesarias para afrontar los nuevos empleos y procesos productivos", subraya Jordi Carmona.

REFORZAR LA SOBERANÍA INDUSTRIAL

UGT FICA considera, además, que el momento actual debe servir para avanzar en una mayor soberanía industrial europea y española. Por ello, UGT FICA apuesta por seguir fortaleciendo la industria de componentes, favorecer la localización de nuevas actividades vinculadas a la movilidad del futuro y garantizar que una parte sustancial del valor generado por la transformación permanezca en España.

Asimismo, la Federación estima necesario que la planificación industrial vaya acompañada de una planificación de la movilidad, de manera que las políticas de apoyo a la industria, las infraestructuras energéticas y las necesidades de la ciudadanía avancen de forma coordinada.

"La Federación valora que España dispone hoy de una oportunidad estratégica para consolidar su posición dentro de la nueva automoción europea. La capacidad industrial existente, la experiencia de nuestras plantillas, el tejido de proveedores y el esfuerzo inversor realizado constituyen una base sólida sobre la que seguir construyendo. Pero esta oportunidad requiere continuidad, planificación y compromiso", ha resumido.