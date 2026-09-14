Mission Efficiency - VOKSWAGEN

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen presenta Mission Efficiency, el prototipo de coche eléctrico más eficiente del mundo, que ha establecido tres récords mundiales (de consumo, aerodinámica y conducción eficiente a gran velocidad), a la par que presenta un alto rendimiento tecnológico y un destacado nivel de acabado.

En una prueba de consumo de más de 1.200 kilómetros, el Mission Efficiency registró un consumo real de 7,51 kWh/100 km, incluyendo las pérdidas de carga (6,89 kWh/100 km sin pérdidas de carga). La ruta se completó a una velocidad media de 67,72 km/h y la velocidad máxima fue de 138 km/h. La batería (neta) de 54,9 kWh se cargó únicamente una vez durante el trayecto. A su llegada al destino, tenía una autonomía restante de 164 km.

"Mission Efficiency es la forma ideal de demostrar lo que distingue a Volkswagen en la era eléctrica: tecnología para todos, no solo para unos pocos. En lugar de utilizar tecnología especializada, el vehículo estableció sus tres récords mundiales con tecnología de producción asequible del ID. Polo e ID. Cross, basada en la plataforma MEB+ con tracción delantera. Esto demuestra el gran potencial de eficiencia que podemos añadir a la última generación de nuestros coches eléctricos", ha subrayado Volkswagen.

UN DISEÑO MUY AERODINÁMICO

El modelo destaca, entre otros, por su aerodinámica, lograda gracias a su forma exterior. El vehículo incorpora ruedas traseras revestidas y una parte inferior completamente revestida. Las puertas del Mission Efficiency cuentan con ventanas sin marco, mientras que las manijas de las puertas se han integrado en la piel exterior para un flujo de aire "óptimo".

El concepto general da sus frutos, especialmente a velocidades más altas. A partir de velocidades superiores a 80 km/h, el consumo es más de un 30% menor que en la versión estándar del ID. Polo. A 140 km/h, el Mission Efficiency requiere aproximadamente la misma energía que el ID. Polo a 100 km/h.

Con 4.775 mm de largo y 1.392 mm de alto, el coupé Mission Efficiency ofrece cuatro plazas y 481 litros de capacidad en el maletero. Compartimentos de almacenamiento adicionales bajo los asientos traseros y en los laterales de la carrocería crean espacio para objetos cotidianos y el cable de carga. Si bien el interior delantero se puede usar sin restricciones, los dos asientos traseros están pensados para pasajeros de hasta aproximadamente 1,60 m de altura.

Un sistema fotovoltaico de 370 W está integrado en el techo de cristal y la tapa del maletero, y alimenta los sistemas eléctricos del vehículo. Según la estación, la región y las condiciones climáticas, puede aumentar la autonomía real hasta 30 kilómetros al día.

En el interior, los paneles ligeros, un módulo Bluetooth portátil que sustituye al sistema de altavoces y el concepto 'Trae tu propio dispositivo' reducen el peso, ya que un smartphone o una tableta reemplazan la pantalla del sistema de infoentretenimiento.