Volvo Cars colaborará con Accenture y Google Cloud para trasladar Horizon al sector automovilístico

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MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Accenture y Google Cloud han anunciado este martes que Volvo Cars se ha convertido en el socio industrial principal de Horizon, una plataforma de desarrollo de software de código abierto que ayuda a los fabricantes de automóviles y a los proveedores del sector a crear, probar y desplegar software para el sistema operativo Android Automotive (AAOS) de forma más eficiente.

Horizon reúne herramientas de desarrollo nativas en la nube, entornos de prueba virtuales y flujos de trabajo asistidos por IA en una plataforma unificada. Esto ayuda a los fabricantes y proveedores del sector de la automoción a desarrollar y ofrecer software de alta calidad con mayor rapidez y a incrementar la productividad de la ingeniería.

Como socio industrial principal de Horizon, Volvo Cars está migrando su entorno global de desarrollo de software AAOS a la plataforma Horizon. La plataforma proporcionará a sus ingenieros acceso a flujos de trabajo de desarrollo más rápidos, entornos de prueba virtuales y herramientas de desarrollo asistidas por IA, liberando a los equipos de ingeniería para que puedan dedicar más tiempo a la creación de experiencias a bordo del vehículo.

"Estamos construyendo algunos de los productos más complejos del mundo, lo que requiere un entorno de desarrollo a la altura. Como socio industrial principal de Horizon, podemos resolver directamente nuestros desafíos de ingeniería más complejos y capacitar a nuestros equipos para ofrecer nuevas experiencias más rápido que nunca", ha afirmado el responsable de Experiencia Conectada de Volvo Cars, Gregor Zetsche.

Volvo Cars es el primer fabricante de automóviles que colabora con Accenture y Google Cloud para trasladar la plataforma Horizon a la industria. Las conclusiones extraídas de esta colaboración permitirán perfeccionar la plataforma y ampliar sus capacidades de IA generativa para empresas del sector automotriz y otros fabricantes industriales.

Horizon permitirá a los ingenieros de Volvo Cars centrarse en crear experiencias diferenciadas en el vehículo y aportar de forma continua nuevo valor a los conductores mediante software a gran velocidad.

"El software define hoy la marca de un automóvil. Horizon sobre Google Cloud otorga a Volvo Cars la capacidad de avanzar más rápido mientras lanza software y funcionalidades de alta calidad a un ritmo a la altura de las expectativas de la movilidad moderna. Así es como las experiencias digitales de próxima generación llegan a los conductores con agilidad", afirmó Henry Bzeih, director global de la industria de Automoción en Google Cloud.

Accenture y Google Cloud, con Volvo Cars como socio industrial principal, ya están trabajando con otras organizaciones automotrices e industriales para extender el alcance de Horizon a más empresas y mercados.