Volvo llama a revisión a cerca de 2.000 EX30 en España por fallo de software,

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars está llamando a revisión a 2.000 unidades de su SUV compacto totalmente eléctrico EX30 en España por posibles fallos en el software, según han confirmado a Europa Press fuentes del fabricante. A nivel global, los coches afectados llegan a cerca de 72.000.

Según estas fuentes, Volvo ha avisado ya a sus clientes, a quienes ha dicho que este 'glitch' que muestra en la pantalla el 'modo test' del vehículo puede repararse en un taller de la marca o mediante una actualización del software desde la nube, que puede "reprogramar el mismo usuario".

Asimismo, confirma que es posible que "solo algunos" de estos 2.000 vehículos se vean finalmente afectados.

Debido a esta noticia, las acciones del fabricante de automóviles sueco cayeron hasta un 3,5% en las primeras operaciones en Estocolmo debido a la noticia de que los vehículos pueden tener un error en su pantalla central que hace que el velocímetro entre en modo de prueba cuando el vehículo arranca.

El problema fue reportado por primera vez por el sitio web sueco Carup, según explica la agencia 'Bloomberg', y llega en un momento inoportuno para la marca, que ha estado luchando con el software para sus vehículos cada vez más informatizados.

De hecho, el año pasado el fabricante tuvo que retrasar el lanzamiento de su modelo EX90 por problemas similares con el software del vehículo.

No obstante, ningún otro modelo de Volvo se ha visto afectado por el último 'recall' del mercado y no se han reportado accidentes o lesiones relacionadas con el mismo. Además, las mismas fuentes confirman que no se trataría de un problema grave.

Volvo comenzó las entregas del EX30 más pequeño en enero y en abril era el segundo vehículo eléctrico de batería más popular en Europa. Se han vendido unos 35.000 EX30, pero se ha emitido un aviso de retirada para los 71.956 EX30 producidos.

Volvo también negó las afirmaciones de que un traslado planificado de la fabricación del EX30 y EX90 a Bélgica desde China era un intento de escapar de los posibles aranceles que se espera imponga la Unión Europea a los vehículos eléctricos fabricados en China.