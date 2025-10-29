Unas 1.100 personas de zonas en riesgo de despoblación reciben formación en competencias digitales

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, y el director general de Administración Local, Francisco Abril, con alcaldes y concejales de municipios incluidos en la Estrategia de Despoblación - CARM

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

Un total de 1.100 personas que residen en zonas de la Región de Murcia en riesgo de despoblación ha recibido formación en competencias digitales desde la puesta en marcha el pasado junio el programa 'Era Digital', impulsado por la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, a través de la Dirección General de Administración Local.

El plan, que tendrá una duración aproximada de 14 meses y del que se podrán beneficiar cerca de 85.000 personas, tiene como objetivo reducir la brecha digital y mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios rurales, especialmente mayores, mujeres y jóvenes, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Durante este tiempo, 40 profesionales especializados se desplazarán a los 16 municipios incluidos en la Estrategia de Despoblación, donde se han habilitado 58 puntos de formación para impartir cursos y talleres formativos adaptados a las necesidades de cada persona o grupo. De esta forma, se evitarán desplazamientos innecesarios y mejorará su calidad de vida.

En total, 'Era Digital' se desarrollará en 40 pedanías de los municipios incluidos en la Estrategia de Despoblación donde se ha detectado que la pérdida de habitantes es mayor: Abanilla, Abarán, Albudeite, Aledo, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Lorca, Moratalla, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura.

El presupuesto del proyecto asciende a 1.351.000 euros, cofinanciados por la Comunidad y fondos Next Generation de la Unión Europea.

La pedanía de Archivel, en Caravaca de la Cruz, acogió hoy un acto en el que se dieron cita el consejero, Marcos Ortuño, el alcalde de este municipio, José Francisco García, y el director general de Administración Local, Francisco Abril, junto con alcaldes y concejales de las localidades incluidas en la estrategia, formadores del programa y usuarios.

Ortuño ha explicado que Era Digital "está transformando la calidad de vida de los vecinos, al garantizar que tengan las mismas oportunidades que quienes viven en las ciudades. Este objetivo forma parte de la gestión del Gobierno regional porque estamos convencidos de que la igualdad de oportunidades no depende del lugar donde uno viva, sino del compromiso de las administraciones con las personas".

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los vecinos de zonas en riesgo de despoblación es el acceso limitado a servicios y recursos, que están más fácilmente disponibles en entornos urbanos.

Esto obliga a recorrer grandes distancias para realizar trámites administrativos, acudir a servicios médicos o participar en actividades formativas. Una circunstancia que no solo supone un desafío logístico, sino también económico, incrementando el riesgo de aislamiento y la sensación de desconexión.

El proyecto 'Era Digital' busca revertir esta situación a través de la capacitación digital, brindando a los habitantes las herramientas necesarias para acceder a los servicios electrónicos, realizar trámites administrativos de manera online y, en definitiva, integrarse plenamente en la sociedad digital.

"Este programa contribuye a que los habitantes de las zonas rurales puedan seguir viviendo en sus municipios, evitando que se marchen a otras localidades para realizar gestiones cotidianas", ha subrayado el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias.

FORMACIÓN 'A LA CARTA'

Con un enfoque flexible y adaptado a las necesidades de cada persona, su contenido incluye formación variada, como obtención del sistema Cl@ve y el uso del DNI electrónico; descarga de aplicaciones y contenidos multimedia más necesarios; gestión de cuentas bancarias; apertura de cuentas de correo electrónico gratuitas; manejo de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales.

También abarca la realización de videollamadas y otras cuestiones que planteen los propios vecinos, puesto que se trata de una 'formación a la carta', según las necesidades de cada participante. Además, cuando se trate de personas mayores o con movilidad reducida, los formadores podrán impartir las sesiones en sus propios domicilios.