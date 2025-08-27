El '1-1-2' aconseja evitar la actividad física y cerrar ventanas ante la concentración de polvo en el aire

Consejos del '1-1-2' ante la concentración de masas de aire africano prevista para este miércoles sobre la Región de Murcia - 1-1-2 RM

MURCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El '1-1-2' ha lanzado recomendaciones a la población ante la concentración de masas de aire africano prevista para este miércoles sobre la Región de Murcia, entre las que se encuentran evitar la actividad física y el deporte intenso y el cierre de ventanas en las viviendas.

Además, aconseja hacer salidas que no requieran esfuerzo, no acercarse a las vías con mucho tráfico y, en el caso de ser vulnerable, usar mascarilla FFP2.

La web de la calidad del aire de la Comunidad apunta que, a las 10.00 horas de este miércoles, la situación es "muy desfavorable" en el Noroeste, el Altiplano y el Guadalentín, según los resultados arrojados por las estaciones medidoras en esas zonas, debido principalmente a la presencia de partículas PM10.

Por su parte, es "desfavorable" en Alcantarilla y las zonas de San Basilio y Ronda Sur, en Murcia; La Aljorra, en Cartagena, y la Vega Oriental, en Molina de Segura.

La calidad del aire es "razonablemente buena" en Alumbres y el Valle de Escombreras, en Cartagena, y "regular" en Mompeán.