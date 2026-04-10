El AIRM contará con servicio diario de autobús y 238 expediciones semanales a partir del 15 de abril

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú y el director general del Aeropuerto Internacional Región de Murcia, Carlos San Martín, junto a uno de los autobuses que realiza la conexión del aeropuerto con Murcia y Cartagena - CARM

MURCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional reforzará a partir del próximo miércoles, 15 de abril, la conexión con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM) mediante la ampliación del servicio de autobús, que pasará a ser diario durante todo el año con un total de 238 expediciones semanales.

Esta medida, que multiplica por diez las frecuencias actuales y garantiza la cobertura los 365 días, cuenta con una inversión superior a los 480.500 euros para adaptar los horarios a los vuelos y ofrecer tarifas asequibles de 1,85 euros en las rutas con Murcia y Cartagena.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, ha explicado que este incremento de servicios se adelanta tres meses para dar continuidad a las mejoras que habitualmente solo se aplicaban en periodos de alta demanda, según ha informado la Comunidad.

"Mejorar la conectividad es una prioridad porque contribuye a la competitividad del aeropuerto, favorece la llegada de visitantes y facilita los desplazamientos de los ciudadanos y trabajadores", ha destacado Verdú.

El nuevo esquema elimina el sistema anterior, que limitaba el transporte público a solo dos jornadas semanales (lunes y domingos), para establecer un modelo permanente.

Según el responsable autonómico, el precio de 1,85 euros por billete sencillo busca reducir la dependencia del vehículo privado, fomentar una movilidad más sostenible y reforzar la conexión de las dos principales ciudades de la Región con una infraestructura estratégica.

El servicio hacia Murcia contará con diez expediciones diarias de ida (desde las 7.30 hasta las 20.45) y nueve de vuelta (de 8.00 a 21.15). Por su parte, el corredor con Cartagena dispondrá de ocho expediciones diarias de ida (desde las 7.15 hasta las 20.45) y siete de regreso (de 10.00 a 21.30).

Todas las salidas y llegadas se realizarán desde las respectivas estaciones de autobuses de ambas ciudades.

Verdú ha subrayado que esta inversión de 480.500 euros permite consolidar un "modelo más ambicioso" que responde al aumento de viajeros detectado en los últimos meses. La información detallada de todos los horarios y frecuencias ya se puede consultar de forma íntegra a través de la página web oficial de la Comunidad.