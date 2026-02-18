Alcalde de San Javier expulsa a un concejal de Podemos por interrumpir el Pleno y la formación morada pide su dimisión

Pleno del mes de febrero de San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, expulsó del Pleno celebrado el jueves de la semana pasada al concejal de Podemos, Matías Cantabella, al interrumpir en reiteradas ocasiones la intervención de la concejal de Turismo, Estíbaliz Masegosa, calificando la actitud de Cantabella de "agresiva e intolerable". En redes sociales, varios miembros de Podemos han pedido la dimisión del alcalde o el cese por parte del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, o del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Considera el alcalde, en su cuenta de X, que el concejal de Podemos "usa su enfermedad cuando se queda sin argumentos y esto es una falta de respeto a todos los enfermos y familia".

Luengo ha publicado en su cuenta de X el vídeo completo de lo ocurrido, según argumenta, en el que se aprecia "la actitud agresiva" de este concejal hacia la edil de Turismo; razón por la que justifica su decisión de expulsarle del Pleno. A su juicio, el concejal de Podemos "usa el cáncer como excusa cuando se queda sin argumentos. Una vergüenza para todos los enfermos".

La discusión en el Pleno arranca cuando el concejal de Podemos interpela a la edil de Turismo sobre el motivo por el cual el carnaval de Santiago de la Ribera no se ha incluido en el vídeo promocional que San Javier ha presentado en Fitur. Según el edil de la formación morada, el carnaval "es también turismo, cultura, esfuerzo colectivo" y pide por ello que "no nos ninguneen".

Acto seguido, la edil de Turismo le justifica que cuando se comenzó a realizar el vídeo promocional la comisión de carnaval "no tenía claro si se podría hacer la gala este año debido a la baja participación de las comparsas".

Además, defiende que en un minuto y medio de vídeo "no salen todas las playas, todos los vecinos, todos los deportes náuticos o todas las excursiones que se pueden hacer". "Hay cosas que en un minuto y medio es difícil de resumir lo que puede ofrecer San Javier a quien nos visita", expone.

Momento en el que la edil de Turismo le recuerda que durante dos años ha convocado a todos los portavoces de la oposición a una comisión para hablar de lo que haría la localidad en Fitur y en el primer año le recrimina al concejal de Podemos que "no aportara nada, lo más que llegaron a decirme es que les gustaría ir a Fitur"; y este segundo año, el 8 de octubre, se convocó la misma comisión y no acudió.

Momento en el que es interrumpida por el edil de Podemos, que justifica su ausencia ese día debido a una situación personal. El alcalde se vio obligado, a tenor de la situación generada en el Pleno, a llamar al orden por primera vez al concejal de Podemos al interrumpir el Pleno. El concejal de Podemos considera "asqueroso" lo que está ocurriendo, a lo que Masegosa le responde: "Asquerosa me parece su actitud".

El edil de Podemos confiesa que se está tratando de un cáncer y por esa razón no pudo asistir a la comisión del 8 de octubre y le parece de poca vergüenza que se utilice su enfermedad como "excusa".

Tras reiterados avisos del alcalde por hablar sin tener el turno de palabra, el alcalde expulsó del Pleno al concejal de la formación morada, que advirtió que no iba a consentir lo ocurrido.

El alcalde expone un "resumen de su utilización del cáncer (en referencia al edil) en este Pleno durante muchos meses y en redes sociales" y considera su actitud "una vergüenza para todos los enfermos de cáncer y familiares".

Durante muchos meses compañeros de otras formaciones se han dirigido al alcalde de San Javier comentándole "la utilización de la enfermedad del cáncer por parte" del concejal de Podemos, según refiere Luengo, que califica de "vergüenza" que organice esta "pataleta" cuando, advierte, "no tiene argumento y nadie se ha dirigido a él por su situación de cáncer".

Luengo afirma que "si no está capacitado para defender su posición como concejal lo que tiene que hacer es no venir" pero le pide que "no utilice su enfermedad, ya que todos tenemos situaciones personales". Lamenta que no se le pueda contestar ni decir nada.

Para terminar, la concejal de Turismo señala que Cantabella tiene su número de teléfono y sabe que en cualquier momento puede llamarla para decirle que no puede asistir a la reunión y acordar, de esta forma, otra fecha para reunirse con él, "cosa que no ha hecho", según fuentes del Consistorio consultadas por Europa Press.

PODEMOS PIDE LA DIMISIÓN O EL CESE DEL ALCALDE

Varios miembros destacados de Podemos, a nivel nacional y regional, mostraron este martes por la noche su apoyo a Cantabella a través de redes sociales. La secretaria de Podemos, Ione Belarra, ha pedido a Alberto Núñez Feijóo "que tenga un mínimo de decencia y de humanidad y cese inmediatamente" a Luengo. "No todo vale", ha añadido.

Tras lo sucedido, el diputado de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha llamado al alcalde "hijo de puta", a través de su cuenta de la red social X. Sánchez Serna ha afirmado que "está insultando a todos los enfermos de cáncer del país que también relatan su enfermedad en redes y se tienen que ausentar de sus trabajos".

Además, ha pedido al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, que pida la dimisión de Luengo ya que de lo contrario "sostener a personajes tan miserables e inmorales, retrata a todo el PP.

La portavoz del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, María Marín, también ha pedido la dimisión de Luengo del que ha afirmado que "no le llega a la suela del zapato" a Cantabella. "¡Qué sensibilidad con las personas que tenemos cáncer!", le ha recriminado al primer edil.

Asimismo, el secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Ángel Hernández, ha acusado alcalde de San Javier, de expulsar a Cantabella "para poder explayarse a gusto en los insultos".

Por su parte, el secretario de comunicación del partido, Víctor Egío, ha afirmado que lo ocurrido en el Pleno de San Javier es "lo más asqueroso" que ha visto en política". Egío ha destacado que el concejal "nunca ha tirado la toalla por respeto a la gente que le votó" mientras continúa con el tratamiento de su enfermedad, así como con la visibilización de la enfermedad y del trabajo de la sanidad pública que hace en redes.

Egío ha pedido a Luengo que dimita o, en caso contrario, que López Miras lo cese.