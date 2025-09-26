El alcalde de Santomera recibe la distinción de 'Rey Lobo' por su labor de recuperación del patrimonio histórico

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, sostiene la distinción de 'Rey Lobo' junto a Marco Antonio Fernández, concejal de Pedanías y Vertebración Territorial del Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, recibió este jueves la distinción de 'Rey Lobo', el máximo reconocimiento que otorga la Asociación Cultural 'Monteagudo, Frontera de Reinos', según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La Asociación concedió esta distinción al primer edil por su constante labor de recuperación y puesta en valor del 'Poblado Íbero de Balumba-Sector Íbero de Cobatillas', unos trabajos que están uniendo a los municipios de Santomera y Murcia en la defensa de su historia y cultura comunes.

Durante el acto, celebrado en Monteagudo, Martínez agradeció la entrega de este reconocimiento. "Lo recibo con humildad, con el compromiso de seguir tendiendo puentes entre Monteagudo y Santomera y con la certeza de que la historia que hoy celebramos seguirá iluminando nuestro futuro", expresó el alcalde.

"Monteagudo y Santomera comparten mucho más que la cercanía geográfica. Nos une una misma historia, tejida durante siglos por el esfuerzo de hombres y mujeres que, en esta tierra de frontera, forjaron convivencia, intercambio y cultura. Recordar y revivir ese pasado común es un acto de justicia con nuestras raíces y una semilla de futuro para las generaciones que vienen", añadió.

Este galardón se entrega a personalidades de relevancia regional que, con su trayectoria, representan los valores de esta figura histórica y, por sus méritos, contribuyen a reforzar la marca 'Frontera de Reinos'.

La edición de este año cobra un significado especial, al coincidir con la celebración del 1.200 aniversario de la ciudad de Murcia, que honra así su abundante y valiosa herencia cultural y se consolida como un destino turístico de referencia.

La entrega del galardón estuvo a cargo de Marco Antonio Fernández, edil de Pedanías y Vertebración Territorial del Ayuntamiento de Murcia, y contó con la presencia de Ricardo Giner, concejal de Cultura; Maribel Aracil, concejal de Gestión Urbana; y David Campoy, pedáneo de Monteagudo.

En el mismo acto se presentó a la nueva Sultana Zaida 2025 y se descubrió el cartel de las jornadas, obra del pintor santomerano José Miguel Muñoz, que representa al Rey Lobo y su sultana en el enclave de Monteagudo.