Los Alcázares abre un punto de información para los afectados por la dana Alice y por los cortes de agua - AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES1

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha puesto en marcha un punto de información y asesoramiento para particulares, empresas y comunidades de propietarios afectadas por el corte de agua potable o por el paso de la dana 'Alice'.

Este punto estará disponible en el hall de la casa consistorial, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

Desde este servicio, los ciudadanos podrán recibir información y apoyo para la gestión de dos tipos de trámites.

LÍNEAS DE AYUDA PARA AFECTADOS POR LA DANA 'ALICE'

Aquellas personas que hayan sufrido daños en alguna de sus propiedades o negocios a consecuencia del paso de la tormenta 'Alice' por el municipio de Los Alcázares tienen disponibles unos formularios que estarán dirigidos a la Delegación del Gobierno.

Este trámite tiene fecha límite por lo que aquellas personas interesadas en solicitar las líneas de ayuda deberán presentar las solicitudes en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación oficial.

FORMULARIOS PARA COMUNICAR GASTOS Y PERJUICIOS POR EL CORTE DE AGUA POTABLE

El Ayuntamiento ha habilitado tres formularios informativos dirigidos a vecinos, comercios y comunidades de propietarios, con el fin de recoger los gastos extraordinarios o perjuicios sufridos por el corte de agua potable en el municipio.

Estos formularios no constituyen una solicitud de ayuda directa, sino que servirán para que el Ayuntamiento solicite a la Mancomunidad de Canales del Taibilla la creación de un fondo de compensación para ciudadanos, empresas y comunidades afectadas.

Los formularios, que están disponibles en la web municipal, se pueden registrar presencialmente en el Ayuntamiento de Los Alcázares o de forma online a través de la sede electrónica.