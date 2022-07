Álvarez (UGT): "O hay mantenimiento del poder adquisitivo, o habrá conflicto"

MURCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que si no "reacciona" y aumenta los salarios que garanticen el poder adquisitivo de los trabajadores "habrá conflicto".

"Se trata de que la CEOE coja conciencia de que si no quiere que la patata vaya al Consejo de Ministros está tiempo de sentarse a negociar", ha dicho Álvarez durante una visita a Murcia.

Preguntado sobre el tipo de movilizaciones que prevé el sindicato, Álvarez ha indicado que se refiere "a todo", esto es, "manifestaciones, huelgas de días, de horas, indefinidas". "Dependerá de la capacidad que tengan los trabajadores y las trabajadoras de cada sector para llevar adelante el proceso de movilizaciones", ha comentado al respecto.

"Estamos en pleno bloqueo de la negociación colectiva en el conjunto del país", ha lamentado el secretario general de UGT. De hecho, ha explicado que "solo avanzan los convenios colectivos" en los casos de "empresas serias que realmente quieren cerrar acuerdos que, además, tengan negociaciones en relación al propio funcionamiento de la compañía".

Este sería el caso del convenio de SEAT, que se va a firmar en los próximos días y que "contempla un aumento de los sueldos que mejora el poder adquisitivo porque tiene cláusula de garantía salarial y, además, hace la revisión del año 2021 con un 6,5% de aumento de lo que había previsto el convenio del año anterior", según Álvarez.

También ha citado como ejemplos de buenas prácticas el desbloqueo del convenio del metal de Cantabria "después de 20 días de huelga y que, efectivamente, va a mantener el poder adquisitivo de los salarios". Además, ha afirmado que, en estos momentos, "hay un conflicto serio en Álava con el convenio del metal".

"Con esto quiero decir que la patronal tiene que sentarse a negociar el acuerdo de negociación colectiva que desbloquee todos estos convenios, que posibilite que todo esto empiece a funcionar y que podamos mantener el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras", ha aseverado Álvarez.

Ha aclarado que los salarios "no son los culpables de la inflación". Al contrario, ha advertido que los trabajadores son "los paganos" de esa subida de los precios. "En ningún caso, nadie puede afirmar que, con los aumentos de salario que hemos tenido en el último año y en los últimos meses, los trabajadores somos los que causamos esta situación de inflación", ha remarcado.

Por tanto, Álvarez cree que "no se puede pedir más a los salarios" sino que las remuneraciones "tienen que tener aumentos que guarden relación con el coste de la vida que se está produciendo en España".

En este sentido, ha advertido que las empresas "tienen que ser conscientes de que, o hay aumento de salarios y cláusulas que garanticen que no vamos a perder poder adquisitivo o habrá conflicto; no hay otra solución". Álvarez quiere que esto quede "meridianamente claro".

Además, ha advertido que los sindicatos no van a renunciar a "ninguna otra posibilidad". Por ejemplo, ha avanzado que UGT va a pedir al Gobierno central una revisión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el mes de septiembre", ya que "la ley no solo lo permite, sino que lo prevé".

En concreto, ha explicado que la ley prevé que, en los supuestos en los que la inflación se "dispara", debe de hacerse una "revisión semestral del SMI". A su juicio, es un extremo que "está más justificado que nunca".

A este respecto, ha pedido a la CEOE que "aproveche la negociación" y se siente a la mesa, para que "no se queje" después.

"Porque lo más dramático de esta situación de la negociación es que los convenios colectivos bloqueados son aquellos en los que, básicamente las trabajadoras --porque hay muchas más mujeres trabajando en esos sectores--, tienen menos poder de lucha, menos poder de responder en un proceso de negociación y tienen los salarios más bajos", ha remarcado el secretario general de UGT.

"Y nosotros no vamos a permitir que el que pague, además, sea el que tiene los salarios más bajos", ha defendido Álvarez, quien se ha referido a sectores "en los que hay poca sindicación, en los que las personas están trabajando de forma muy diseminada y en los que es muy difícil que se pueda llevar adelante movilizaciones".

Por eso, ha anunciado que UGT está estudiando pedir una revisión del SMI a partir de septiembre como consecuencia de la situación de inflación en el país, aunque ha trasladado a la CEOE que puede evitar esto "si se sienta a negociar" y las partes son capaces de llegar a un acuerdo "razonable" .

El objetivo, según Álvarez, es que este acuerdo permita que esas "familias, trabajadoras y trabajadores con salarios en el entorno de los mil euros no continúen perdiendo poder adquisitivo y posibilidades de mantener su nivel de vida". "Porque eso, además, va en contra de las propias empresas: si no hay dinero en las familias, no hay consumo; y si no hay consumo, las empresas tampoco van a poder continuar funcionando", ha zanjado.

40 CONVENIOS COLECTIVOS POR RESOLVER EN LA REGIÓN DE MURCIA

En clave regional, secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez, ha alertado de que la situación de la Región de Murcia respecto a la negociación colectiva es de "bloqueo", porque hay 40 convenios colectivos sectoriales por resolver, que afectan a 233.000 trabajadores y trabajadoras.

Respecto a ello, Jiménez ha recordado que, en mayo de 2019, se aprobaron unas normas "y tendríamos que tener ya los registros de las empresas para poder mejorar la jornada laboral de los trabajadores".

Esa situación de bloqueo a la que alude se une a unos "índices de siniestralidad muy importantes" en la Región de Murcia. Y es que, el pasado año se produjeron 120 accidentes laborales al día en la Región y la tasa de siniestralidad aumentó en un 15 por ciento respecto al 2020.

Jiménez ha dicho que, precisamente a través de esos convenios colectivos, no solo quieren mejorar el marco normativo, sino también modernizar el mercado de trabajo. Por último, ha pedido que se recuperen las cláusulas de garantía salarial para que el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras no se cercene.