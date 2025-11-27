Ampliado en 7 millones el Aval Joven para que otros 400 beneficiarios accedan a una vivienda

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves la modificación del convenio entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, con el objetivo de ampliar la línea ICREF Aval Joven de la Comunidad.

Así, debido al éxito de esta medida pionera se ha ampliado el importe de esta línea de avales en 7 millones de euros más, alcanzando un total de 23.250.000 euros. Además, se ha prorrogado el convenio hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta el agotamiento de los fondos.

Desde la puesta en marcha de esta medida hasta la actualidad, ya son 828 los jóvenes que han podido adquirir un hogar gracias a la aportación del aval correspondiente al 20 por ciento de la entrada de una hipoteca. Con esta ampliación del crédito se beneficiarán cerca de 400 jóvenes más.