ANPE constata un aumento de las conductas agresivas entre alumnos y del síndrome del 'profesor quemado'

MURCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

ANPE Murcia ha presentado su último Informe del Servicio El Defensor del Profesor, correspondiente al curso 2024/2025. El Informe muestra un importante aumento en algunos indicadores con respecto al curso anterior, sobre todo las dificultades para dar clase y para atender la diversidad, las conductas agresivas entre alumnos, las faltas de respeto y el síndrome de 'burnout' (profesor quemado).

El informe refleja que fueron atendidos 171 docentes, una cifra que refleja un ligero descenso respecto al curso anterior. Sin embargo, al analizar la evolución de los seis últimos cursos se observa una tendencia "claramente ascendente", lo que evidencia que "la conflictividad en los centros sigue creciendo".

El Servicio del Defensor del Profesor (DdP) es una iniciativa de ANPE puesta a disposición de todos los docentes de la CARM. Su finalidad es ayudar, guiar y apoyar a cualquier profesor que se vea involucrado en situaciones conflictivas relacionadas con la convivencia escolar-ya sea con alumnos, familias, la Administración Educativa o incluso con otros miembros del claustro.

ANPE destaca que el Servicio del DdP se ha convertido "en una herramienta única en la Comunidad Autónoma, pues ningún otro sindicato ofrece un recurso especializado de estas características".

El Servicio del DdP comenzó su andadura el 30 de noviembre de 2005, acaba de celebrar su 20 aniversario, con 3.253 docentes atendidos. El crecimiento en el número de consultas a lo largo de estos años evidencia tanto la utilidad del servicio como la creciente necesidad de apoyo ante los retos de convivencia que afrontan los docentes.

Del Informe Anual del curso 24/25 presentado por ANPE se pueden extraer múltiples conclusiones. De entre todas ellas destacan que la continuidad del Servicio del DdP "es imprescindible". "Los más de 3.200 casos atendidos desde su creación en la CARM muestran que este recurso sigue siendo absolutamente necesario para el profesorado murciano", añaden.

Por otro lado, la indisciplina "continúa siendo un problema generalizado"; aumentan de "forma notable" las dificultades para dar clase y las conductas agresivas, con el aumento de las agresiones entre alumnos (del 27,5 al 44,5%) y de las faltas de respeto y las falsas acusaciones (más de 5,5 puntos). Sin embargo, el ciberacoso al profesorado desciende por segundo año consecutivo.

ANPE pide una mayor implicación de las familias y la sociedad en los problemas planteados, constata un "fuerte aumento" del síndrome de 'burnout' (profesor quemado) y de los problemas derivados de la atención a la diversidad; una preocupación creciente por la salud mental del alumnado, con la generalización de problemas graves como autolesiones, conductas suicidas, depresión, TDAH, TEA y dificultades derivadas del uso abusivo de redes sociales.

Por otro lado, destacan que el impacto emocional en los docentes sigue empeorando. La mayor parte del profesorado atendido presenta ansiedad, estrés y deterioro psicosomático. "Los problemas crecen más rápido que las medidas adoptadas por la Administración", insisten desde el sindicado.

Asimismo, demandan que la profesión docente "debe ser cada vez más atractiva" y que la falta de docentes "debe hacer reflexionar a las Administraciones Educativas y a toda la sociedad", por eso insiste en la necesidad de la disciplina entre el alumnado para un "aprendizaje de calidad".

ANPE ha constatado que algunos estudiantes permanecen en itinerarios que no responden a sus necesidades, lo que incrementa su desmotivación y las conductas problemáticas; y que las leyes educativas actuales no responden plenamente a las necesidades reales del sistema.

Finalmente, insiste en que la erradicación de las situaciones de conflictividad en los centros requiere del respaldo familiar, social y político. El informe representa únicamente "la punta del iceberg", insisten. "Para que el profesorado garantice la formación integral del alumnado, debe contar primero con respeto, reconocimiento y confianza por parte de toda la Comunidad Educativa", concluyen desde ANPE.