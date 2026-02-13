Aprobada nueva convocatoria del CreaMurcia 2026 que regulará por primera vez el uso de IA en sus disciplinas artísticas

Archivo - Las finales de la disciplina de Artes Escénicas de la XXXIII edición del CreaMurcia 2025 dieron su fin anoche en el Teatro Circo Murcia (foto de archivo) - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha dado luz verde a la convocatoria del XXXIV Certamen Municipal de Creación Artística CreaMurcia 2026, que estará dotado con un total de 45.500 euros en premios. Como principal novedad, esta edición incorporará la regulación del uso de la inteligencia artificial en cada una de las disciplinas participantes.

Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, "se tienen que adaptar a esas bases, pero también respetando la autoría y la creación original de los diferentes artistas, de manera que se regula y se limita incluso la utilización de la misma, dependiendo de las diferentes disciplinas artísticas".

El objetivo, ha dicho, es "garantizar esa calidad, la originalidad y el reconocimiento al mérito del artista, que esto siempre se tiene que valorar y para nosotros es una premisa fundamental".

Con esta nueva edición, el Consistorio continúa apostando por uno de los certámenes más consolidados y prestigiosos de su género, tanto en el ámbito regional como nacional e internacional, con el objetivo de seguir promoviendo e impulsando la creatividad, el arte emergente y la libre expresión cultural entre los jóvenes del municipio.

El certamen contempla un total de 13 disciplinas artísticas: Artes Escénicas, Artes Plásticas, Artes Visuales, Cómic, Cortometrajes, Diseño Gráfico, Diseño de Moda, Fotografía, Gastronomía, Literatura y Música, esta última en las categorías de Pop-Rock, Otras Tendencias y Canción de Autor.

Los 45.500 euros en premios se repartirán conforme a lo establecido en las bases reguladoras para cada modalidad. Asimismo, se mantienen los criterios de valoración específicos en cada disciplina, garantizando la calidad, la objetividad y el reconocimiento al mérito artístico.

El plazo de inscripción comenzará al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). La fecha de cierre variará en función de cada una de las 13 disciplinas, conforme a lo establecido en las bases.

Además, las solicitudes de inscripción se podrán presentar, preferentemente, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Murcia ('https://sede.murcia.es'), presencialmente en las oficinas de Registro General del Ayuntamiento de Murcia en Glorieta de España, Plaza Europa, Abenarabi y Distritos y Pedanías ('https://sede.murcia.es/sedes-fisicas') o por cualquier otro medio establecido de Procedimiento Administrativo Común.

Este certamen tiene como finalidad dar visibilidad a los jóvenes, ofreciendo plataformas de apoyo, promoción y proyección a estos creadores.

A lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria, CreaMurcia se ha consolidado como cuna de grandes artistas que hoy desarrollan carreras de relevancia dentro y fuera de nuestras fronteras.

La aprobación de esta convocatoria supone un nuevo impulso para el tejido cultural murciano y un auténtico revulsivo para los jóvenes, a quienes se anima a participar, crear y expresarse a través de las distintas disciplinas artísticas.

Respecto a las fechas de cierre de las convocatorias del CreaMurcia, la de música pop-rock será el 18 de marzo; música otras tendencias, el 24 de marzo; música canción de autor, el 26 de marzo; fotografía, el 14 de abril; artes plásticas, el 16 de abril; el 21 de abril cómic; el 23 de abril literatura; gastronomía será el 28 de abril; diseño gráfico el 30 de abril; diseño de moda el 5 de mayo; cortometrajes el 7 de mayo; el 12 de mayo artes visuales; y el 14 de mayo artes escénicas.