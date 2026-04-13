Archena incorpora un nuevo vehículo policial que mejorará la capacidad de respuesta ante emergencias

Nuevo vehículo para la Policía Local de Archena - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, han presentado este lunes un nuevo vehículo tipo pick-up destinado a la Policía Local.

Ortuño ha apuntado que, "pese a ser la seguridad una competencia del Ministerio, el Ejecutivo regional ha hecho un gran esfuerzo para aumentar estas ayudas para todos ayuntamientos", que han supuesto una inyección de 43 millones de euros en subvenciones concedidas por la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias en 2024 y 2025 para reforzar la seguridad en todos los municipios.

Una de las acciones llevadas a cabo fue la aprobación de unas ayudas de 56.000 euros para cada ayuntamiento dirigidas a la incorporación de un vehículo todoterreno similar al presentado hoy en Archena, cuyo servicio contribuirá a reforzar la seguridad en zonas alejadas del casco urbano.

En este sentido, Ortuño ha señalado la puesta en marcha de la estrategia 'Región de Murcia + Segura' del Gobierno regional, dotada con 120 millones de euros hasta 2030, cuyo objetivo es que "cada vecino se sienta seguro y protegido en su día a día, que tenga la certeza de que cuenta con una policía local cercana, preparada y con los recursos necesarios para responder de manera eficaz".

Por su parte, la alcaldesa de Archena ha destacado durante el acto que esta adquisición "no es solo la incorporación de un vehículo, sino un paso firme hacia una ciudad más segura y preparada". "Hoy no presentamos un vehículo, presentamos más seguridad para Archena", ha señalado, subrayando que "invertir en seguridad es proteger a nuestros vecinos antes de que lleguen los problemas".

El nuevo todo terreno está especialmente preparado para intervenir en situaciones complejas, como episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes u otras situaciones de emergencia. En este sentido, la alcaldesa ha afirmado que "Archena con este vehículo está mejor preparada para desplazarse a zonas de difícil acceso tanto por la propia orografía o por el hecho de haberse visto afectadas por fenómenos meteorológicos adversos".

La regidora ha insistido en la importancia de seguir dotando a los cuerpos de seguridad de herramientas eficaces. "Este vehículo no es un coche más: es una herramienta para actuar cuando más se necesita" y ha añadido que "gobernar es anticiparse, y hoy damos un paso adelante en prevención".

Durante su intervención, ha destacado que el Gobierno regional ha invertido "cerca de 568.000 euros de inversión regional en la Policía Local de Archena en los dos últimos años".

En esta línea, ha señalado que "seguimos modernizando nuestros medios: vehículos, drones y equipamiento para nuestros agentes", poniendo en valor el trabajo diario de la plantilla que cuenta con 22 profesionales y otros 4 agentes que se incorporan este mismo mes y "que merecen los mejores recursos".