El Archivo General de la Región de Murcia abre una ventana al pasado con una galería sobre la fotografía post mortem

El Archivo General de la Región de Murcia, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha organizado, con motivo del Día de los Difuntos y de la celebración de 'Halloween', una nueva galería fotográfica virtual dedicada a una práctica tan desconocida como conmovedora, la fotografía post mortem, dirigida a conocer cómo se afrontaba la pérdida de un ser querido y qué lugar ocupaba su memoria en el seno familiar, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Durante el siglo XIX y buena parte del XX, cuando la mortalidad infantil era elevada y los retratos en vida eran poco comunes, muchas familias encontraron en estas imágenes la única forma de preservar el recuerdo de un ser querido. Especialmente en el caso de los niños, estas fotografías se convertían en testimonios silenciosos de amor y duelo.

La exposición reúne una selección de piezas procedentes de los fondos fotográficos del Archivo, entre los que destacan los trabajos de Fernando Navarro (Totana, 1885-1915) y José Casaú (Cartagena, 1910-1930), así como imágenes pertenecientes a colecciones privadas de familias como los Fontes Pascual del Riquelme-Viudes, Jiménez de Cisneros o Dictinio de Castillo.

En estos retratos, especialmente en los de niños, era habitual representar al difunto como si estuviera dormido, vestido con sus mejores galas y rodeado de flores. A menudo aparecía en una cuna, en brazos de sus padres o junto a sus hermanos mayores, reflejando una visión de la muerte íntima, doméstica y profundamente humana. Aunque menos frecuentes, también se conservan retratos de adultos acompañados por sus familiares.

Más allá de su evidente valor documental, la muestra invita a reflexionar sobre la relación de la sociedad con la muerte, el significado del duelo y la construcción de la memoria familiar.

"Estas imágenes, cargadas de simbolismo y ternura, constituyen una fuente esencial para comprender la historia cultural, social y emocional de la Región de Murcia", explicó el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez.

La galería estará disponible en la web del Archivo General (archivogeneral.carm.es) a partir del viernes 31 de octubre.