La Arrixaca diseña un circuito innovador para el tratamiento de las cirugías de cáncer de esófago

Profesionales de siete servicios médicos y quirúrgicos del Área 1 de Salud han trabajado de forma coordinada en el diseño de la vía clínica - COMUNIDAD

MURCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hospital Virgen de la Arrixaca ha puesto en marcha un innovador circuito integral diseñado para optimizar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes diagnosticados de cáncer de esófago candidatos a cirugía.

Se estima que esta iniciativa, presente en muy pocos centros hospitalarios de España, beneficiará directamente a unos 20 pacientes oncológicos cada año y ya se ha empezado a aplicar en cuatro afectados de este tumor.

Para hacer frente a la complejidad del cáncer de esófago, uno de los más complejos, profesionales de siete servicios médicos y quirúrgicos del centro hospitalario de referencia del Área 1 de Salud han trabajado de forma coordinada en el diseño de esta vía clínica.

En el circuito participan especialidades quirúrgicas, oncológicas, de digestivo, rehabilitación, endocrinología y nutrición, contando además con la coordinación del Servicio de Calidad del centro hospitalario. Este tratamiento garantiza que el paciente reciba una atención integral en todas las fases de su enfermedad.

La vía clínica es una herramienta estratégica que planifica y coordina de forma estandarizada toda la secuencia de procedimientos médicos, quirúrgicos, de enfermería y administrativos necesarios en el proceso asistencial. Su objetivo es maximizar la eficiencia, la calidad y la seguridad del paciente, estableciendo de manera clara el qué, cómo, quién y los tiempos adecuados para cada paso.

La supervisión continua corre a cargo del Comité Multidisciplinar de Esófago, activo en el hospital desde hace años y que se reúne semanalmente. Este comité vela por el cumplimiento de la vía, evalúa a todos los pacientes en seguimiento y actualiza de forma constante el seguimiento individualizado de cada caso.

La nueva vía clínica busca traducir su eficacia organizativa en mejoras clínicas concretas: reducción de tiempos de espera y traslados, citas coordinadas que potencian la eficiencia del tratamiento, y disminución de complicaciones, ingresos y morbimortalidad.

Para medir su impacto, se han establecido indicadores de calidad que permitirán evaluar los primeros resultados en un año, identificando los logros y los aspectos mejorables desde su implantación.

La puesta en marcha de esta vía supone un avance para los pacientes candidatos a cirugía y sienta las bases para el desarrollo de futuras vías clínicas dirigidas a pacientes con cáncer de esófago tratados con otras terapias definitivas, y ampliando así el beneficio a un mayor número de personas.

Con esta iniciativa, el hospital Virgen de la Arrixaca consolida su apuesta por la innovación en la gestión asistencial, al sumarse a otras vías ya existentes en el centro, como las de Endocarditis Infecciosa o las desarrolladas por el Servicio de Obstetricia y Ginecología para el Parto Normal, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el Alta Precoz post-cesárea.