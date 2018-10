Arroyo defiende que la enmienda a la Ley de Aceleración Empresarial no es "inconstitucional"

Publicado 17/10/2018 13:26:14 CET

Pide al PSOE que sea "responsable" y se posicione del lado de la "solución" porque, de lo contrario, sería "un poco hipócrita"

MURCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, ha defendido que la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular quiere incluir en la Ley de Aceleración Empresarial no es "inconstitucional" y ha pedido al PSOE sea "responsable" y se posicione del lado de la "solución" porque, de lo contrario, ha advertido que asumiría una posición "un poco hipócrita".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntada por los posibles reparos de los servicios jurídicos de la Asamblea Regional a esta enmienda, Arroyo ha recordado que lo que el Grupo Parlamentario Popular lleva a la Asamblea es una enmienda que "ya tiene respaldo en otras comunidades".

"No se ha innovado ni es una enmienda que vayamos a aprobar ahora aquí en la Región", ha puntualizado Arroyo, quien ha destacado que ha sido la alcaldesa socialista de Cartagena, Ana Belén Castejón, quien ha pedido en los últimos meses al Gobierno regional "solucionar un problema que tiene el Ayuntamiento", debido a que no tiene Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Ante este escenario, ha señalado que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda para "dar seguridad jurídica y establecer un marco normativo que permita aprobar unas normas transitorias a este Consejo de Gobierno para resolver un problema que tiene Cartagena".

Arroyo ha señalado que se trata de una enmienda a la Ley de Aceleración que espera que salga adelante este jueves con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y de Ciudadanos en la Asamblea, "si el resto de partidos no reflexionan a última hora" ante una ley que cree que es "muy positiva para la Región". Se trata, añade, de un problema que "no ha podido resolver el Ayuntamiento de Cartagena".

Al final, ha defendido que "tenemos que dar estabilidad, certidumbre y un marco jurídico estable para que en Cartagena se pueda invertir, se pueda crear empleo y generar oportunidades", algo que "no ha pasado durante toda la legislatura por la ausencia de un Plan General de Ordenación Urbana que es obligación del Ayuntamiento de Cartagena".

Arroyo ha remarcado la "responsabilidad" que está ejerciendo el Grupo Parlamentario Popular para "resolver el problema de Cartagena", y ha pedido al PSOE que ejerza esa misma "responsabilidad" que "lleva tantos meses pidiendo al Gobierno regional para aprobar unas normas transitorias".

En concreto, ha pedido al PSOE que no tenga "un argumento un poco hipócrita, porque al final es una incoherencia". A su juicio, el Partido Socialista "no puede pedir resolver un problema y que es necesario dar esa seguridad para la inversión empresarial en Cartagena y, al mismo tiempo, decir que no apoya la solución porque hay algo que va en contra de la ley".

En este sentido, ha aclarado que la enmienda "no exime de los procedimientos que haya que establecer en los proyectos empresariales de Cartagena como marca la normativa actual" porque, no establece "nada distinto".

Esta enmienda, añade, "simplemente permite una seguridad jurídica para aprobar por parte del Gobierno de la Región y de su presidente, Fernando López Miras, las normas transitorias que necesita Cartagena para salir de esa parálisis y generar estabilidad a la inversión empresarial".

A su juicio, el objetivo es "responsable y positivo para Cartagena", ya que "beneficia al municipio". Espera que el partido que gobierna en Cartagena, el PSOE, "esté del lado de la solución y en la parte responsable, y no en la otra parte que es poner problemas ante una realidad que hay que resolver".