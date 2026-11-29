MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP y alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado la importancia de la cita electoral de este domingo, tras ejercer su derecho a voto, "porque nos jugamos mucho".

Arroyo ha confirmado que las 261 mesas, salvo la situada en el Colegio de Los Dolores, que ha sufrido un retrado en su apertura, han abierto con normalidad. En estas elecciones el censo cartagenero ha subido en unas 3.000 personas, por tanto, están llamados a a votar 158.796 cartageneros y cartageneras.

La alcadesa ha explicado que hay más de 300 funcionarios velando "por la transparencia, la limpieza, la seguridad en todo el procedimiento". En concreto, 128 de esos 300 profesionales municipales son de Policía Local.

Arroyo ha recordado que existe un servicio para las personas con movilidad reducida que tengan que ir a votar, que les recoge en casa, hasta las 14.00 horas, llamando al teléfono '968222222'.

"Una jornada electoral ilusionante y cada uno tiene que cubrirla desde su responsabilidad, porque efectivamente nos jugamos mucho", ha aseverado.