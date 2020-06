Un artículo del catedrático de la UPCT Carmelo Reverte, entre los 20 más influyentes en la última década en RSC

CARTAGENA (MURCIA), 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artículo del catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Carmelo Reverte, titulado 'Determinants of corporate social responsibility disclosure ratings by Spanish listed firms' y publicado en 2009 en la revista estadounidense del primer cuartil Journal of Business Ethics, se sitúa entre los 20 más citados en la última década en Web of Science en temas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

En concreto, ocupa el lugar 16 de 8.900 trabajos publicados desde 2009 hasta la actualidad en su área de estudio, informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Además, según datos de Google Scholar, este trabajo cuenta con casi 1.000 citas (994), y ocupa el sexto lugar en número de citas de un total de 4.468 trabajos publicados en la citada publicación norteamericana desde 2009 hasta la actualidad.

Una de las conclusiones del estudio de Reverte es que las empresas con mayor visibilidad mediática y que trabajan en sectores con mayor impacto medioambiental son más propensas a divulgar información relacionada con la RSC y la sostenibilidad.

Reverte, profesor del departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas, ha analizado distintas variables que, a partir de teorías como las de agencia, grupos de interés y legitimidad, pueden contribuir a explicar las diferencias en los niveles de divulgación voluntaria sobre RSC de las compañías españolas cotizadas.

La influencia del trabajo de Reverte ha sido reconocida en un estudio bibliométrico realizado en 2018 por Mura, Longo, Micheli y Bolzani titulado "The evolution of sustainability measurement research" publicado en una de las diez revistas más importantes en el área de Business y Management como es el International Journal of Management Reviews (índice de impacto=7,6).

La labor investigadora de Carmelo Reverte, del grupo de Finanzas, ha recibido diversos reconocimientos en los últimos años. Así, ha sido galardonado durante cuatro años consecutivos en los Premios AECA por sus artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas y, en 2019, otro trabajo de este catedrático fue galardonado por el prestigioso Centro de Estudios Financieros.

Reverte imparte clases en el grado en Administración y Dirección de Empresas y en los másteres de Contabilidad y Finanzas Corporativas y en el Master of Business Administration (MBA), ofrecido en inglés.