ASAJA advierte de que los residuos mineros afectan más al Mar Menor que la agricultura y plantean usar el 'biohacking'

CARTAGENA (MURCIA), 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de ASAJA, Alfonso Gálvez, ha advertido durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional que trata la modificación de la ley del Mar Menor que la contaminación de los suelos por residuos mineros ha afectado más al Mar Menor que la agricultura. En ese sentido, plantea utilizar el 'biohacking', un método "innovador, que en Europa se utiliza poco y que la Administración debería conocer" para neutralizar los contaminantes procedentes de la minería.

A su juicio, "es una barbaridad hablar de que la agricultura vierte 300.000 toneladas de nitratos al Mar Menor", en ese sentido, ha señalado durante su exposición que en término de contaminación global de la laguna salada "tenemos 330.000 toneladas que vienen de aspectos mineros, las DANAs también generan lluvias ácidas, los efectos de los residuos urbanos. El efecto agropecuario es insignificante para la contundencia de las medidas que se adoptaron".

Durante su intervención, el secretario general de ASAJA ha expuesto los grandes avances que han realizado tanto el sector agrícola como el ganadero del Campo de Cartagena para cumplir con la ley del Mar Menor. Según ha detallado, se han aplicado "las mejores técnicas disponibles para hacer una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente".

En ese sentido, considera que cuando se elaboró la ley hubo un "diagnóstico erróneo que culpabilizó en exceso a la agricultura y a la ganadería", aunque ha señalado que a día de hoy ambos sectores "cumplen con la ley y se están aplicando las mejores técnicas".

Gálvez ha planteado la necesidad de dotar de carácter de "urgencia" a la gestión de los recursos hídricos en la cuenca vertiente del Mar Menor del Campo de Cartagena. Considera que es "fundamental" mejorar y ampliar el bombeo desde la rambla de El Albujón hasta el Mojón para la desnitrificación de las aguas que vierten en el caudal de la rambla, además, ha pedido que se haga una restauración y presas de laminación en todas las ramblas que confluyen en el Mar Menor.

Durante su exposición ha pedido que se "suavice la ley" y se adapte a la "realidad agronómica y descartar las medidas restrictivas que no sirven para nada y se imponga el principio de inspección única, que debe aplicarse para evitar estar acosando y atosigando continuamente a la agricultura y ganadería con distintas inspecciones de distintas administraciones con el mismo fin".

Ante la Comisión también ha comparecido el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Luis del Rivero, que ha señalado que a nivel natural en el Mar Menor habría que mantener la dimensión de las golas, así como "sacar los vertidos de las ramblas al Mediterráneo, como ya se hizo con la rambla de El Hondón".

Para Del Rivero, hay que ser "tremendamente estrictos" a nivel de saneamiento, ya que "esto no solo se compone de una depuradora, sino de una red de alcantarillado y los saneamientos deben ser de alta calidad en su impermeabilidad y separativos para evitar la entrada de fosfatos". Ha insistido en la necesidad "fundamental de proteger esta joya del Mar Menor y hacer compatibles sus actividades".

Durante su comparecencia ha recordado a los parlamentarios la ley actual "no protege del todo al Mar Menor porque no contempla acciones naturales". No obstante, considera que la norma tiene un "efecto muy positivo que es el gran conocimiento que se ha hecho del Mar Menor y ha hecho que se impulse la creación de la comunidad de usuarios del Mar Menor". Además, ha pedido a los parlamentarios tener en cuenta que "es posible mantener las actividades de agricultura, turismo y pesca y deben de considerar y recoger el bien de la Región de Murcia".

VALORACIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE ha pedido al PP "que abandone el camino de seguir las políticas retrógradas de la ultraderecha y que coja la mano del PSOE para solucionar el problema del Mar Menor". Según ha incidido, actividades como el turismo y el urbanismo "deben tener una regulación, no solo la agricultura, esto no puede ser barra libre, se trata de alcanzar el equilibrio para que podamos seguir manteniéndonos".

Para VOX, "hay que imponer una estrategia de decrecimiento para la agricultura y para todo lo demás". El diputado de VOX Antonio Martínez considera que "todo debe tener una moratoria". El parlamentario ha insistido en que la ley actual ha "fracasado" porque "tiene un recetario de buenas intenciones, pero no tiene un plan de obras y servicios para el Mar Menor, no tiene nada".

Desde el Grupo Mixto, el diputado de Podemos Víctor Egío le da la impresión de que a VOX "le importan muy poco los agricultores". "Se les utiliza como un arma de choque", ha dicho señalando que la reforma de la ley "no supone nada para los agricultores, que seguirán sujetos a la legislación nacional y europea, pero sí abre las puertas a nuevos pelotazos inmobiliarios".

Finalmente, el diputado del PP Jesús Cano ha recordado que hasta la fecha "la ley se ha cumplido y las organizaciones agrarias han contribuido a la labor educativa en el cumplimiento de la ley" y ha reconocido la "gran capacidad de adaptación del sector agrario". El diputado regional ha señalado que se han cumplido las directivas y que con actuaciones como el tanque de tormentas de Torre Pacheco o las balsas de laminación de San Javier, "nos estamos adelantando 10 años a la normativa".