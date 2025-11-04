La Asamblea celebra este jueves un Pleno de Control tras una Junta de Portavoces marcada por acusaciones de bloqueo

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional de Murcia celebrará este jueves un Pleno de Control tras el acuerdo adoptado en Junta de Portavoces en el marco de una reunión en la que los grupos se han acusado mutuamente de bloquear la actividad parlamentaria y de pactar entre ellos para imponer sus intereses políticos.

En la reunión, el PSOE ha denunciado que el PP "amordaza a la oposición y manipula los servicios de la Cámara", mientras que el PP ha advertido de una "pinza" entre los socialistas y Vox para obstaculizar el trabajo del Gobierno. A su vez, Vox ha acusado al PP y al PSOE de repartirse el control de la radiotelevisión pública, y el Grupo Mixto (Podemos-IU-AV) ha reprochado al PP "haber intentado dejar otra semana sin pleno".

La portavoz socialista Carmina Fernández ha asegurado que "cuando el PP no ha podido imponer su posición, ha usado las normas a su antojo para entorpecer el trabajo y amordazar a los grupos parlamentarios", y ha denunciado que la Asamblea "no ha funcionado bien ni se ha renovado" porque los populares "no han dialogado ni negociado con la oposición".

Fernández ha acusado al PP de "gobernar la Región como si fuera su cortijo" y de "no haber entendido la democracia", y ha recordado que su grupo mantiene más de 120 solicitudes de información y 51 preguntas sin respuesta. También ha lamentado que "la Cámara no haya permitido sustituir a un trabajador en baja de paternidad" y que, sin embargo, "en menos de 24 horas se haya facilitado a 7TV la documentación del Grupo Socialista".

Por su parte, la diputada del PP, Mari Carmen Ruiz, ha denunciado que "ha quedado patente la pinza existente entre Vox y el PSOE" con el "único propósito de atacar al Partido Popular y al Gobierno regional".

Según ha explicado, ambos grupos han votado juntos en todas las decisiones de la Junta, incluyendo el bloqueo de la convocatoria de la Comisión Especial sobre la situación del trasvase, lo que ha calificado de "gravísimo por silenciar a los regantes". Ruiz ha insistido en que el PP "solo ha pedido que se cumpla el Reglamento, que exige unanimidad para modificar los acuerdos previos".

La portavoz 'popular' también ha confirmado el nuevo calendario parlamentario, que incluye una reunión de la Mesa y Junta de Portavoces, además del Pleno de Control, este jueves a las 10:30. Además, la Asamblea ha fijado la Ponencia de Economía para el viernes 7, la constitución de la Comisión de Investigación del AVE el lunes 10, un Pleno de Impulso el miércoles 12 y otro Pleno de Control el jueves 13 de noviembre.

Desde Vox, su portavoz José Ángel Antelo ha criticado tanto al PP como al PSOE por "repartirse el Consejo de Administración de la Radio Televisión de la Región de Murcia" con el fin de "controlar la información pública". Ha asegurado que "los partidos de siempre se han dedicado a repartirse las instituciones como si fueran cromos" y ha anunciado que su grupo ha registrado una iniciativa para cerrar los centros de inmigrantes ilegales dependientes de la Comunidad Autónoma.

La portavoz del Grupo Mixto (Podemos-IU-AV), María Marín, ha explicado que el PP "ha intentado dejar otra semana sin pleno" y que la oposición "ha tenido que forzar la convocatoria del Pleno de Control". También ha denunciado que los populares "han roto unilateralmente un acuerdo unánime" que permitía presentar preguntas hasta 48 horas antes del Pleno, aunque finalmente los servicios jurídicos han avalado mantenerlo.

Marín ha advertido de que el PP "mantiene una actitud poco democrática" y ha lamentado que "a 4 de noviembre la Asamblea no haya debatido todavía ninguna iniciativa ciudadana".