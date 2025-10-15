Asamblea celebra un pleno sobre decretos de simplificación administrativa y VTC que incluirá sesión control a Miras

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional de Murcia celebrará el miércoles, día 22, un pleno sobre los decretos de simplificación administrativa y de VTC, que incluirá además una sesión de control al presidente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras, y a los miembros del Consejo de Gobierno.

La decisión ha sido acordada tras reunirse la Diputación Permanente y la Junta de Portavoces. Dicho pleno pondrá fin al actual periodo extraordinario para dar paso a la actividad ordinaria de la Cámara.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha señalado que "salvo que algún grupo solicite una nueva ampliación", el periodo extraordinario "habrá finalizado el próximo miércoles", cuando se debatirán los dos proyectos de ley y se celebrará la sesión de control solicitada por el PSOE".

Ha subrayado que "todos los acuerdos se han adoptado por unanimidad", lo que a su juicio "demuestra la voluntad de los grupos de ordenar los trabajos pendientes".

Segado ha explicado que, una vez concluido el periodo extraordinario, "se iniciarán los trabajos necesarios para el arranque del periodo ordinario", que incluirán la convocatoria de la Mesa y la Junta de Portavoces para establecer el calendario y publicar en el Boletín de la Asamblea las iniciativas presentadas por los grupos. "Confío en que con el mes de noviembre comiencen los plenos ordinarios", ha dicho.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, Carmina Fernández ha valorado que "gracias al impulso del PSOE se va a celebrar un pleno de control", y ha sostenido que la "parálisis institucional" registrada durante el mes de octubre "ha sido consecuencia de la mayoría del Partido Popular".

Ha señalado que "la Asamblea Regional debe servir para controlar e impulsar la acción del Gobierno, no para mantenerlo escondido", y ha acusado al Ejecutivo autonómico de "eludir la rendición de cuentas".

Fernández ha pedido explicaciones al presidente López Miras por varias cuestiones, entre ellas "el retraso en la ampliación del cribado de cáncer de mama" y la "falta de convocatoria del CECOPI durante la alerta roja por lluvias en el entorno del Mar Menor".

"No entendemos cómo el Gobierno regional, sabiendo desde el día 9 que había una alerta roja, no ha reunido el órgano de coordinación entre administraciones", ha señalado. "El PP lanza bulos y busca confrontación con el Gobierno de España, mientras el PSOE trabaja por la transparencia y por resolver los problemas reales de la Región", ha añadido.

Desde Vox, su portavoz Rubén Martínez Alpañez ha afirmado por su parte que el acuerdo "ha llegado tarde" y que "la Asamblea no puede seguir sin actividad ordinaria a mediados de octubre".

Ha indicado que su grupo "ha venido reclamando desde el 1 de septiembre la reanudación del trabajo parlamentario" y ha asegurado que "esta falta de actividad es bochornosa y no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma". "Nos pagan para trabajar, no para pasear", ha dicho, subrayando que "los consejeros aparecen en muchas fotos, pero hacen muy poco".

Martínez Alpañez ha detallado que Vox ha presentado 25 enmiendas al decreto de simplificación administrativa, "de las cuales algunas han sido rechazadas por la Mesa controlada por PP y PSOE con argumentos como que podrían generar confusión".

"Hemos presentado recursos de reconsideración, pero la Mesa los ha vuelto a rechazar", ha explicado, lamentando que "el PP haya copiado el decreto que Vox estaba preparando cuando estaba en el Gobierno, pero empeorándolo". Ha advertido de que "los ciudadanos y empresarios tendrán que enfrentarse a cuatro leyes de simplificación distintas", lo que, según ha dicho, "añadirá más burocracia".

En cuanto al decreto de VTC, ha recordado que "las enmiendas de Vox han sido aceptadas en su totalidad y se debatirán esta semana en ponencia y comisión".

También ha reprochado al Ejecutivo regional la falta de presupuestos, que "deberían haberse presentado este mes", y ha pedido explicaciones por "los problemas de abastecimiento de agua potable que afectan a los vecinos del entorno del Mar Menor".

Por último, la diputada del Grupo Mixto, María Marín (Podemos-IU-AV), ha considerado que la decisión adoptada "no ha puesto fin a la situación de bloqueo", ya que el pleno del día 22 "no será un pleno de control independiente, sino una pseudo sesión dentro del mismo debate legislativo". "La Asamblea Regional sigue sin iniciar su periodo ordinario y eso no ha tenido precedentes ni en esta Cámara ni en ningún Parlamento autonómico", ha afirmado.

Marín ha insistido en que "la Asamblea sigue secuestrada" y que lo aprobado este martes "es un paripé para aparentar actividad". "Estamos a 15 de octubre y aún no se tramitan iniciativas que afectan a la vida de los ciudadanos", ha dicho.

Ha acusado al Gobierno regional de "gobernar para el 1,5% más rico de la población" y de promover la ley de simplificación "como un encargo de la patronal".

La diputada ha anunciado que su grupo ha registrado un nuevo escrito en la Mesa solicitando "la apertura inmediata del periodo ordinario de sesiones", y ha expresado su confianza en que "la actividad normal de la Cámara se recupere cuanto antes".