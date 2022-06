La Asamblea se persona en el recurso de inconstitucionalidad sobre la modificación del Reglamento formulada por Podemos

CARTAGENA (MURCIA), 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Generales, Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos de la Asamblea Regional ha decidido que el parlamento autonómico se persone y presente alegaciones en el recurso de inconstitucionalidad presentado por Podemos ante la decisión adoptada en la Cámara para modificar de manera parcial su reglamento con el fin de frenar la reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha explicado tras la reunión de la Comisión que la personación será en sentido de presentar alegaciones al recurso presentado por Podemos y que la representación de la Asamblea la ostentarán los servicios jurídicos de la Cámara.

"Se ha recurrido una decisión soberana que adoptó el Pleno de la Asamblea Regional. Nadie ha votado en contra de la personación", ha dicho Segado, quien ha indicado que sí ha habido discrepancias sobre el contenido de esa personación, "nosotros hemos defendido que se formulen alegaciones para defender la decisión que adoptó la Asamblea y PSOE y Grupo Mixto han defendido que no se formulen alegaciones".

Desde VOX, Juan José Liarte ha detallado que será la Secretaría General de la Cámara la que designe la representación técnica "que defenderá la corrección de los posicionamientos de la Asamblea para oponerse". En ese sentido, ha manifestado que una vez se haya designao dicha representación técnica, se dará un plazo para personarse y formular alegaciones.

"La retirada del Estatuto se hizo por unanimidad, todos votaron a favor. Los letrados del partido recurrente se enfrentarán a un problema serio porque pedirán que el Tribunal Constitucional emita una sentencia que invalide una retirada del Estatuto que fue aprobada por unanimidad", ha precisado Liarte.

Por parte del PSOE, Alfonso Martínez, ha manifestado que "la única explicación a la retirada de la reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados es que el Partido Popular cedió al chantaje de la ultraderecha a cambio de mantenerse este gobierno regional ilegítimo". En su opinión, el PP "se cargó en tres días todo el trabajo realizado durante tres legislaturas para llegar al consenso de todos los diputados en cuanto al Estatuto de Autonomía".

El diputado del PSOE ha añadido que el recurso de inconstitucionalidad de Podemos plantea la anulación del artículo 225 del reglamento de la Asamblea. "Esto no resuelve el problema de fondo, porque no resuelve la retirada del Estatuto del Congreso de los Diputados", ha añadido recordando que su grupo solicitó hasta tres informes jurídicos, "se vulneraron nuestros derechos porque cuando se retiró el Estatuto no estaba publicado todavía en el BORM el reglamento de la Asamblea", ha dicho.

Martínez Baños también ha defendido que la representación que tenga la Asamblea Regional ante el Tribunal Constitucional se nombre entre las letradas del parlamento.

Desde Podemos, por su parte, Rafael Esteban ha considerado que "si las decisiones adoptadas en la Asamblea han sido objeto de hecho procesal, lo lógico es que no presente alegaciones", a lo que ha añadido que "de ser así, esta institución está representando sólo al Partido Popular, a los tránsfugas de Ciudadanos y expulsados de Vox".