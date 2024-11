La Asamblea pide al Gobierno regional que continúe con las mamografías que hacía la AECC

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha aprobado, con la abstención del Grupo Mixto, una moción del PSOE que incluye una enmienda del PP para pedir al Gobierno de la Región que continúe con la realización de las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama que hasta julio de 2024 realizaba la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Esta moción, presentada por la diputada del PSOE María Soledad Sánchez, pide que "se garantice la accesibilidad de las mujeres de los pueblos y las pedanías" a estas pruebas. Según Sánchez, existe "una incertidumbre en su población diana, que no sabe a día de hoy dónde podrán continuar el programa de prevención que se venía realizando en muchos casos a través de unidades móviles que prestaban su servicio a través de la AECC".

Sin embargo, desde el Grupo Mixto han apostado por "dotar a los hospitales de referencia y los centros de salud para realizar mamografías y ecografías en aquellos casos que sean necesarios" y creen que esta moción "no aporta absolutamente el más mínimo avance".

Por su parte, Vox ha defendido que "la Consejería de Salud debe restituir en su integridad el servicio para la realización de mamografías de cribado con todos los medios disponibles, asegurando el acceso a las pruebas de todas las mujeres de la Región".

El Pleno ha aprobado, con los votos en contra del PP, una moción del Grupo Mixto para la ampliación del trazado del FEVE Cartagena-Los Nietos a Cabo de Palos y los municipios del Mar Menor. La portavoz de Podemos, María Marín, ha celebrado que la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, presentaran al Gobierno central esta propuesta, pero ha apuntado que "la única inversión en los municipios ribereños han sido los 8 millones que destinan a recoger ova y algas".

La moción ha salido adelante con la enmienda del PSOE, que pide tanto la implicación del Gobierno regional como que este solicite las transferencias, y con la de Vox, que contempla la inclusión de Fuente Álamo y Torre Pacheco en el trazado.

Por su parte, el PP ha rechazado que se pida la implicación del Gobierno regional porque "es algo que corresponde al Estado", ya que "lo que rige esa línea es la Ley de Ferrocarriles del Estado", según la diputada María Casajús.

Por otra parte, el Pleno ha dado luz verde por unanimidad a una propuesta para la creación de la Comisión Especial de Estudio del Pequeño Comercio en la Región de Murcia, formulada por Vox. La diputada Virginia Martínez ha explicado que el pequeño comercio se encuentra en "estado crítico", con el cierre de 19 establecimientos al mes desde hace cinco años.

Desde el Grupo Mixto, el diputado de Podemos Víctor Egío ha presentado una enmienda parcial para "frenar esa competencia desigual" que sufre el pequeño comercio. También ha presentado una enmienda parcial el PP, que ha defendido Josefa Carreño, quien ha defendido el papel del pequeño comercio como "parte integral de la vida de los murcianos" y ha puesto de relieve las medidas impulsadas por el Gobierno regional Para el PSOE, el objetivo de la moción podría haberse abordado en la Comisión de Comercio.

El Pleno del parlamento autonómico también ha aprobado una moción para solicitar al Gobierno de la Nación un nuevo seguro agrario, presentada por el PP, ya que consideran "necesarias las aplicaciones de otras medidas estructurales que fomenten la contratación y, sobre todo, que den respuesta a las necesidades de los agricultores".

El diputado Jesús Cano ha aseverado que hay que "tomar medidas para hacer viable y económicamente sostenible el seguro agrario, y que se estudien e implanten medidas necesarias que den respuesta a las necesidades productivas actuales", y ha manifestado que "es necesario un seguro agrario que ofrezca unas coberturas que sean realmente interesantes para los asegurados y unos precios de interés, además de que permitan asegurarse las producciones".

Para Cano, "las políticas agrícolas del Ministerio, hasta el momento, dejan mucho que desear. Y en materia de seguros agrarios queda mucho por hacer para que sea esa herramienta necesaria para cualquier gestión de crisis o inclemencia climática".

Desde Podemos, el diputado Víctor Egío ha reclamado el incremento "significativo" de la partida destinada al seguro agrario en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025 hasta alcanzar "como mínimo" los 10 millones de euros.

El parlamentario socialista Fernando Moreno ha presentado una enmienda parcial que el Grupo Popular ha añadido al texto. Moreno ha criticado que, por su parte, el Ejecutivo regional sea "el que menos destina de todo el país" y ha defendido la necesidad de impulsar medidas para que los agricultores puedan adaptarse a la nueva situación climática.

"El negacionismo climático mata, y el negacionismo de los servicios públicos, también. Eso tenemos que tenerlo clavado a fuego, señorías", ha enfatizado Moreno, que ha instado a los 'populares' que "cojan la mano tendida" por el líder de los socialistas murcianos, José Vélez, para alcanzar un pacto regional por la defensa del sector primario.

El diputado de Vox Antonio Martínez ha solicitado al Gobierno central que "no aterrorice a los agricultores con el cambio climático y sus datos amañados y no lo utilice como espantajo para subir las primas", y al Ejecutivo de López Miras que "no sea el patito feo de las autonomías con el seguro agrario".

"Para eso hay que quitar limitaciones absurdas en la orden reguladora de la Comunidad Autónoma y hay que subir la participación de la Región en el pago de las primas por lo menos a un nivel que sea consecuente", ha comentado.

Por otro lado, desde el Grupo Mixto, la diputada de Podemos, María Marín, ha defendido una moción sobre actuaciones de urgencia frente a la sequía en los montes y el patrimonio natural arbóreo que no ha salido adelante y ha recibido dos enmiendas a la totalidad de PP y Vox --que también han sido rechazadas--.

En su exposición, Marín ha indicado que la sequía "ha pintado de marrón nuestras montañas, secando pinos, encinas y otras especies, además, de todo el matorral y el sotobosque", y ha ha abogado por "limpiar los montes de esa biomasa seca y retirar los ejemplares afectados", una actuación que "ya se está haciendo en lugares como Cotocuadros", así como por "proteger especialmente el patrimonio arbóreo monumental".

Ha defendido la necesidad de "ir más allá de la limpieza y retirada de los árboles y matoerales" y "pensar un poco en el futuro a medio y a largo plazo en nuestros campos y montes". Por eso, ha incluido en su petición la adaptación de las masas forestales a los efectos del cambio climático.

Por su parte, Alberto Garre, de Vox, ha sostenido que la moción de Podemos está "cargada de cambio climático, mucho cambio climático", un concepto que, ha aseverado, "acuñó un señor que vivió hace como dos siglos", pero "ya después hemos tenido muchas riadas, hemos tenido muchas cosas, muchos peligros de sequía".

"Lo que quiero dejar claro es que hay alguna manera de colaborar a esta sequía, a lo que ustedes llaman cambio climático. Y es hacer lo mínimo que se pueda hacer, que es un estudio de cuántos son los árboles que se han sacado y reforestarlas", ha apostillado Garre, que ha sostenido que "no es el momento económicamente mas propicio para invertir en estas cosas".

Desde el PP, la diputada María Casajús ha comentado que el Ejecutivo autonómico ya ha puesto en marcha con una inversión de más de 6 millones de euros.

"Al Gobierno regional le preocupa y le ocupa el cuidado de nuestros montes", ha dicho, para insistir a renglón seguido en que se trata de un problema que afecta a todo el arco mediterráneo y que los gobiernos central y la UE "deben unirse a los esfuerzos que ya está realizando el Gobierno regional para la protección de nuestros montes".