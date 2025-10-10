El '1-1-2' atiende 161 llamadas relacionadas con las lluvias hasta las 8.00 horas de este viernes

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido 161 llamadas relacionadas con las lluvias y tormentas desde este jueves hasta las 8.00 horas de este viernes, según informaron fuentes del '1-1-2' a través de su página web.

En concreto, el servicio ha gestionado 142 asuntos, la mayoría relativos a obstáculos en la vía (44), y ha atendido 25 solicitudes de información al ciudadano y 29 llamadas por achiques de agua correspondientes a 21 incidencias de este tipo.

Por municipios, los más afectados han sido Murcia, con 52 asuntos gestionados; Cartagena, con 32; y Torre Pacheco, con 19.