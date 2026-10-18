La ATRM elabora un manual para facilitar la incorporación del personal de nuevo ingreso en sus 36 oficinas

Foto de Archivo de la Oficina de la ATRM de Murcia. - CARM

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM) junto con la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (Efiap), dependientes de la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, ha elaborado un manual específico para facilitar la incorporación del personal de nuevo ingreso a las oficinas de la Agencia en los municipios de la Región.

La iniciativa, desarrollada entre junio y octubre este año, ha contado con la participación de 20 profesionales de distintos servicios de la ATRM, que han trabajado de forma colaborativa para diseñar una herramienta común adaptada a las necesidades de estas oficinas.

El manual elaborado recoge de forma estructurada las tareas, funciones, procedimientos y recursos necesarios para favorecer una incorporación eficaz al puesto de trabajo. El documento servirá tanto de guía para los nuevos empleados como de apoyo para quienes desempeñan funciones de acompañamiento y tutela durante sus primeros meses de actividad.

En su redacción han participado profesionales de los servicios de Atención Integral al Contribuyente, Calidad y Recursos Humanos y Gestión Tributaria. La colaboración ha permitido integrar distintos enfoques y conocimientos para identificar las necesidades reales del proceso de acogida y diseñar respuestas adaptadas a la realidad de las oficinas municipales de la Agencia.

"Disponer de una guía práctica de acogida permite facilitar la incorporación del personal de nuevo ingreso y compartir criterios de trabajo para favorecer una prestación homogénea del servicio público en las oficinas de la Agencia", destacó el director general de la ATRM, Eduardo Prieto.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y MEJORA DEL SERVICIO PÚBLICO

La ATRM dispone actualmente de oficinas en 36 municipios de la Región de Murcia, donde presta atención presencial y personalizada a la ciudadanía. La Agencia combina esta atención con los servicios en línea, para mejorar la experiencia del contribuyente y adaptarse a sus necesidades.

Contar con criterios compartidos y procedimientos documentados contribuye a facilitar la incorporación del personal y a homogeneizar la prestación del servicio en todo el territorio regional. Además, la elaboración de esta guía ha favorecido el intercambio de experiencias entre profesionales, la transferencia de conocimiento y la elaboración conjunta de soluciones orientadas a la mejora continua.

"La colaboración entre profesionales y el intercambio de experiencias nos permiten aprovechar el conocimiento existente en la organización y avanzar en la mejora de los procedimientos de trabajo, con el objetivo de ofrecer una atención de calidad a la ciudadanía", concluyó Prieto.