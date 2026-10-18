La ATRM elabora un manual para facilitar la incorporación del personal de nuevo ingreso en sus 36 oficinas

Foto de Archivo de la Oficina de la ATRM de Murcia.
Foto de Archivo de la Oficina de la ATRM de Murcia. - CARM
Europa Press Murcia
Publicado: domingo, 18 octubre 2026 11:59
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MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM) junto con la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (Efiap), dependientes de la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, ha elaborado un manual específico para facilitar la incorporación del personal de nuevo ingreso a las oficinas de la Agencia en los municipios de la Región.

La iniciativa, desarrollada entre junio y octubre este año, ha contado con la participación de 20 profesionales de distintos servicios de la ATRM, que han trabajado de forma colaborativa para diseñar una herramienta común adaptada a las necesidades de estas oficinas.

El manual elaborado recoge de forma estructurada las tareas, funciones, procedimientos y recursos necesarios para favorecer una incorporación eficaz al puesto de trabajo. El documento servirá tanto de guía para los nuevos empleados como de apoyo para quienes desempeñan funciones de acompañamiento y tutela durante sus primeros meses de actividad.

En su redacción han participado profesionales de los servicios de Atención Integral al Contribuyente, Calidad y Recursos Humanos y Gestión Tributaria. La colaboración ha permitido integrar distintos enfoques y conocimientos para identificar las necesidades reales del proceso de acogida y diseñar respuestas adaptadas a la realidad de las oficinas municipales de la Agencia.

"Disponer de una guía práctica de acogida permite facilitar la incorporación del personal de nuevo ingreso y compartir criterios de trabajo para favorecer una prestación homogénea del servicio público en las oficinas de la Agencia", destacó el director general de la ATRM, Eduardo Prieto.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y MEJORA DEL SERVICIO PÚBLICO

La ATRM dispone actualmente de oficinas en 36 municipios de la Región de Murcia, donde presta atención presencial y personalizada a la ciudadanía. La Agencia combina esta atención con los servicios en línea, para mejorar la experiencia del contribuyente y adaptarse a sus necesidades.

Contar con criterios compartidos y procedimientos documentados contribuye a facilitar la incorporación del personal y a homogeneizar la prestación del servicio en todo el territorio regional. Además, la elaboración de esta guía ha favorecido el intercambio de experiencias entre profesionales, la transferencia de conocimiento y la elaboración conjunta de soluciones orientadas a la mejora continua.

"La colaboración entre profesionales y el intercambio de experiencias nos permiten aprovechar el conocimiento existente en la organización y avanzar en la mejora de los procedimientos de trabajo, con el objetivo de ofrecer una atención de calidad a la ciudadanía", concluyó Prieto.

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