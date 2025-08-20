El auditorio de Santomera acogerá el 21 de septiembre el espectáculo homenaje 'Sabina en las venas'

Imagen del espectáculo homenaje 'Sabina en las venas' - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

Las entradas ya están a la venta, a un precio de 10 euros, en la web 'entradium.com' SANTOMERA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El auditorio municipal Ginés Abellán de Santomera acogerá el próximo 21 de septiembre el espectáculo 'Sabina en las venas', en el marco de las fiestas patronales del municipio, según informaron fuentes del Ayuntamiento en un comunicado.

'500 noches', considerado el mejor homenaje al maestro Sabina, ofrecerá un recorrido único por la trayectoria musical del cantautor ubetense.

El espectáculo, que fue presentado por primera vez en 2016 en el Teatro Arlequín de Madrid, ha sido aclamado por crítica y público gracias a la calidad y profesionalidad de los músicos que componen '500 noches'.

Dirigido por Darío Luis, cantante principal y líder del proyecto, 'Sabina en las venas' es una interpretación que transmite pasión, admiración y conocimiento profundo de las canciones del cantante, lo que ha permitido que la banda lleve su homenaje a escenarios de Úbeda, Vigo, Almería, San Sebastián de los Reyes, Lanzarote o Ávila, entre otros municipios.

Las entradas ya están a la venta, a un precio de 10 euros, en la web 'entradium.com'. Este evento forma parte del programa de las fiestas patronales del municipio, cuya programación completa se desvelará en las próximas semanas.