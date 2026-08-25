AUGC denuncia que la patrullera enviada a la Región de Murcia no sirve contra las narcolanchas

MURCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que la nueva embarcación destinada a la Región de Murcia para sustituir a una unidad averiada resulta inoperativa para combatir el crimen organizado en el litoral.

Según la organización, el medio enviado desde Cataluña es "incapaz" de interceptar narcolanchas o pateras taxi durante las intervenciones en el mar.

A través de su perfil en la red social 'X', la asociación profesional ha criticado la falta de recursos adecuados para los agentes y ha demandado la dotación de medios "reales y operativos" para garantizar la seguridad en las costas murcianas.

Cabe recordar que el pasado domingo, la misma organización denunció que la Guardia Civil se había quedado sin su única patrullera rápida en la Región de Murcia por encontrarse averiada tras más de 20 años de vida útil.

"Mientras tanto, las mafias ya no solo traen droga: meten personas en narcolanchas de alta velocidad, arrojándolas al mar para asegurar su huida durante los rescates", afirmó la AUGC.