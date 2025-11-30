Aurora Saura participa este lunes en los 'Lunes Literarios' que acoge el Café El Sur de Murcia

Cartel del recital - LUNES LITERARIOS

MURCIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La poeta Aurora Saura participa este lunes, a partir de las 21.00 horas, en el ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios' que acoge el Café El Sur de Murcia. Lo hará con su último poemario 'Diversas son las hablas', publicado este año por la editorial Balduque.

Aurora Saura nació en Cartagena y residió en Alicante hasta su adolescencia. Se licenció en Filología Románica en la Universidad de Murcia y ha sido profesora de instituto hasta su jubilación.

Algunos de sus poemas han sido recogidos en diferentes antologías, como 'Avivar el fuego' (2018), y ha colaborado en coloquios, lecturas poéticas, blogs, revistas literarias y libros franceses para estudiantes de Español.

Ha publicado los siguientes libros de poemas: 'Las horas' (1986), 'De qué árbol' (1991), 'Retratos de interior' (1998 y reedición en 2014), 'Si tocamos la tierra' (2012), la plaquette de haikus 'Mediterráneo en versos orientales' (2015) y 'Diversas son las hablas' (2025). Su lema podría ser, algo modificada, la famosa frase de Terencio: 'Nada, humano o no, me es ajeno'.