AV-Asesor Movimiento #QuieroCorredor dice que cuando acaben las obras Murcia tendrá la mejor infraestructura ferroviaria

LORCA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El ingeniero Industrial y experto ferroviario, asesor del Movimiento #QuieroCorredor, Francisco García Calvo, ha afirmado este miércoles que la Región de Murcia "es la región más empantanada de todo el corredor", ya que, ha explicado, "todas las líneas, las cuatro que llegan a Murcia, están afectadas por las del corredor negro".

No obstante, ha destacado que "cuando esté acabado, Murcia será la región con mejor infraestructura ferroviaria, de ancho internacional, excepto el tramo de Murcia hacia Cáceres, porque en principio no está dentro del corredor". "Todo lo demás será ancho internacional, electrificado y con señalización igual que la de la alta velocidad", ha celebrado.

Así lo ha manifestado en el desayuno empresarial que organiza en Lorca el Movimiento #QuieroCorredor en el que se da cuenta del estado de las obras.

Una mesa redonda en la que también participan el secretario general y director de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Diego Lorente; el presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor), Juan Jódar; y Antonia Martínez Asensio, gerente del Polígono Industrial Saprelorca. El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, participa en el encuentro informativo, a cargo de la delegada de Europa Press en la Región de Murcia, Almudena Peñaranda.

García Calvo se ha referido al "problema" que hay en Alicante para la cercanía de Murcia y la importancia que supone para las mercantilas y ha resaltado la necesidad de que se realice el nudo de Alicante, "que resolvería la cercanía de Murcia y las mercantilas".

No obstante, confirma que "la peor de todas" ahora mismo en Murcia es el tramo Murcia-Cartagena. Lamenta que nos podríamos ir al año 2030 para la línea de Cartagena.

Y es que, destaca, aunque "se están haciendo muchas obras, no van al ritmo que queremos", tras lo que ha demandado la línea de Monforte a Murcia, una variante para las mercancías y otra para los viajeros.

Este experto ha puntualizado que el corredor son también mercancías y si no se soluciona este problema con Alicante "no podríamos sacar mercancías, ni de Murcia, ni de Los Camachos, ni de Almería, ni de Pulpí, porque habría que venderlo por la línea de alta velocidad".

Primero, ha afirmado, "tenemos que tener hechas, que no las tenemos, las estaciones intermodales". "Estamos haciendo cosas, de forma que cuando tengamos el corredor mediterráneo que puedan pasar mercancías, si no tenemos esas estaciones, corremos el riesgo de no poder meter mercancías", advierte.

Precisamente, ha señalado que el tramo que comprende Beniel hasta San Isidro, "van a pasar todos, es de los sitios más congestionados que vamos a tener en toda España, ya que pasará el AVE, todas las cercanías, la línea de Murcia, Alicante, Lorca, por lo que es una línea muy utilizada y van a pasar todas las mercancías por una vía doble nada más".

