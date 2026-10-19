Avisos naranja y amarillo por lluvia y tormenta en gran parte de la Región de Murcia

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos naranja y amarillo por lluvia y tormenta para este lunes en gran parte de la Región de Murcia.

En concreto, hay aviso amarillo en el Campo de Cartagena y Mazarrón entre las 8.00 y las 12.00 horas por lluvia y tormentas. Más tarde, a partir de las 14.00 horas, se activará aviso naranja hasta las 22.00 horas.

El Noroeste, Vega del Segura y Valle del Guadalentín estará en aviso amarillo por lluvia y tormentas entre las 14.00 y las 22.00 horas.