La Aemet emite un aviso especial por lluvias muy fuertes y persistentes en el litoral y prelitoral de la Región

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido esta tarde un aviso especial por lluvias muy fuertes y persistentes en el litoral y prelitoral de la Región de Murcia, un aviso que afecta también a Almería y Alicante.

De este modo, debido a la dana 'Adam', alerta de la intensificación de las precipitaciones en las horas que quedan de este domingo y las primeras del lunes, lo que puede provocar que se recojan hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 140 litros de acumulado en 12.

Debido al riesgo de inundaciones locales y crecidas repentinas en ramblas y arroyos, la Aemet pide la población que no atraviese zonas inundadas y extreme la precaución en sus desplazamientos.