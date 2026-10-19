Suspendidas las actividades al aire libre este lunes en Cartagena por el aviso naranja por lluvia y tormentas

Archivo - Una persona pasea bajo la lluvia por el centro de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo
CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Cartagena ha decidido cancelar todas las actividades al aire libre promovidas por el Consistorio para este lunes debido al aviso naranja por lluvia y tormenta activado por la Aemet.
La suspensión abarca también a las actividades que clubes o entidades desarrollan en instalaciones municipales al aire libre, ya sean de índole deportivo, social o cultural, han informado desde el Consistorio.
En el Campo de Cartagena y Mazarrón se activará aviso naranja por lluvia y tormenta a partir de las 14.00 horas y hasta las 22.00 horas.