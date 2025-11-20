El Ayuntamiento de Cartagena cede suelo para construir un centro de atención integral a enfermos neuronales

Parcela cedida por al Ayuntamiento a la EMACC para construir un centro pionero de atención integral a enfermos neuronales - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena, presidida por la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha aprobado este jueves la cesión gratuita de una parcela municipal a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cartagena y Comarca (EMACC) para la construcción del Centro CAIDENA, un equipamiento sociosanitario destinado a personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas.

La parcela, situada en la Unidad de Actuación 1.2 de Barrio Peral Oeste, cuenta con 1.473 metros cuadrados y pasó a titularidad municipal tras una permuta con la sociedad Casco Antiguo formalizada en enero de 2025.

Con esta cesión, el Ayuntamiento cumple el compromiso adquirido por el Pleno en 2019 para facilitar un espacio donde desarrollar un centro de día y residencia especializados, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El futuro centro ofrecerá atención integral, rehabilitación, apoyo psicológico y servicios complementarios para pacientes y sus familias, respondiendo a una necesidad creciente ante la falta de instalaciones específicas y las listas de espera en el municipio.

La cesión se regula conforme al Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que establece que el centro deberá construirse y estar operativo en un plazo máximo de cinco años y mantener su uso durante 30 años. En caso de incumplimiento, la parcela revertirá automáticamente al Ayuntamiento.

El expediente incluye informes favorables de Planeamiento Urbanístico, Intervención, Servicios Sociales y Gestión Urbanística, así como la documentación acreditativa de EMACC.