El Ayuntamiento de Cartagena establece servicios especiales de transporte urbano por la XV Ruta de las Fortalezas

Ruta de las Fortalezas 2025 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha establecido servicios especiales con motivo de la celebración este sábado de la XV Ruta de las Fortalezas.

En concreto, la línea 3 Cartagena - Canteras (por Tentegorra) será gratuita todo el día para todos los ciudadanos. Para la salida habrá una lanzadera con prioridad para participantes desde el Palacio de Deportes hacia el puerto, según han informado desde el Consistorio.

A partir del mediodía habrá lanzadera desde el Palacio de Deportes a la Escuela de Infantería, donde se encuentra la meta, ida y vuelta. Además, para los corredores con dorsal todas las líneas urbanas de autobús serán gratuitas sin coste este 18 de abril, mostrando su dorsal.

Se recomienda usar como aparcamiento disuasorio el centro comercial Rambla, frente Palacio de Deportes.

LANZADERA PALACIO DEPORTES CON SALIDA Y META

Asimismo, habrá un servicio lanzadera desde el Palacio de Deportes para llegar a la salida, de 6.30 a 7.15 horas. Aún así, recomiendan adelantar lo máximo posible la llegada.

Para todos los públicos, habrá un servicio ininterrumpido desde Palacio de Deportes con destino a la Escuela de Infantería de Marina en horario de 12.00 a 21.00 horas.

LÍNEA 3 BUS TENTEGORRA

La línea 3 de autobús realizará cada hora el siguiente recorrido: Canteras, Mayor, Centro juvenil, Carretera Tentegorra, Poblado de Marina, Carretera Tentegorra, CC Rambla, Sebastián Feringán (Par), Escudo, Jorge Juan, Juan Fernández, Ronda Ciudad de La Unión (Par), CC Mandarache, Capitanes Ripoll, Puertas de San José.

TODAS LÍNEAS BUS URBANAS GRATIS PARA CORREDORES

Para facilitar la movilidad de todos los corredores, todas las líneas de bus serán gratis durante el día. Siendo obligatorio presentar dorsal.