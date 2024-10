El Ayuntamiento de Cartagena ordena precintar tres carpas para acoger inmigrantes en el Hospital Naval

Da un plazo de cuatro días al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la retirada de la maquinaria

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha ordenado precintar tres carpas instaladas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el campamento del antiguo Hospital Naval de la ciudad portuaria para ampliar el número de plazas destinadas a la acogida de personas migrantes.

"Tuvimos que hacer una nueva inspección porque otra vez nos enteramos, de una manera totalmente desleal hacia el Ayuntamiento de Cartagena, de que estaban instalando nuevas carpas", ha denunciado la alcaldesa, Noelia Arroyo, tras ser preguntada por los medios de comunicación.

Arroyo ha indicado que el Ministerio está "incumpliendo la confianza y el acuerdo que habíamos firmado con la Asamblea y con la Secretaría de Estado de Migraciones de que no se iba a ampliar la capacidad y que íbamos a trabajar en ese escenario de provisionalidad y de cierre del campamento lo antes posible".

Así, ha señalado que el Consistorio ha dado un plazo de cuatro días para la retirada de la maquinaria y el desmantelamiento de las carpas, que tenían por objetivo ampliar en 300 --esto es, hasta las 1.072-- el número de plazas de acogida de inmigrantes en estas instalaciones.

Según ha precisado Arroyo, "es un error trasladar a inmigrantes a una ciudad que ya tiene un problema de pateras" y "concentrar a 1.100 personas en el campamento de un hospital que llevaba ya 20 años cerrado". Y es que el espacio "no reúne las condiciones de seguridad" y "genera riesgos para esas personas y para la convivencia en el municipio".

Asimismo, ha insistido en que en el Ayuntamiento "nos gusta abrir expedientes a otras administraciones", pero "no nos queda otra".

La primera edil ha manifestado que espera que nadie critique la actitud del Ayuntamiento "porque hace menos de 48 horas" el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, del PSOE, ha anunciado que también "se ha enterado por fuera, de manera desleal" de la intención del Ministerio de utilizar un aeropuerto de Ciudad Real para albergar a inmigrantes, y ha sostenido que "no reúne las condiciones".

"Si no reúne las condiciones una instalación moderna que no tiene uso, ¿cómo va a reunir las condiciones una instalación antigua que no tiene uso en 20 años y que va a dar, al final, un servicio a esas personas en una explanada, en un campamento, donde se van a concentrar sin poder garantizar la seguridad?", se ha preguntado Arroyo.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la Secretaría de Estado para que "cuanto antes cumpla con su palabra de desmontar el campamento del Hospital Naval, y cuanto antes cumpla también con la normativa urbanística y, por tanto, con la ley, y que sea leal y no vuelva a decepcionar y a traicionar la confianza del Ayuntamiento con este tipo de decisiones al margen".

Se trata de la segunda orden emitida por el Ayuntamiento de Cartagena en el mismo sentido. La primera fue un expediente que ordenó paralizar las obras "porque no se había pedido licencia y no cumplía con la norma urbanística", ha sostenido la alcaldesa de la ciudad portuaria.