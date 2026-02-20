El Ayuntamiento de Murcia aprueba un concurso para peatonalizar la plaza Preciosa - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado en Junta de Gobierno el concurso de anteproyectos con intervención de jurado para el acondicionamiento y peatonalización de la plaza Preciosa. Esta actuación se enmarca en la estrategia de ciudad 'Murcia desde el corazón', orientada a recuperar espacios urbanos centrales como lugares de convivencia, identidad y calidad de vida.

El concurso, promovido en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (COAMU) tras la firma de un protocolo, tiene como objetivo seleccionar la mejor propuesta de anteproyecto para la rehabilitación integral de la plaza Preciosa, apostando por soluciones innovadoras que refuercen su papel como referente urbano, social y cultural, según han informado desde el Consistorio.

UN ÁMBITO ESTRATÉGICO PARA LA CIUDAD

La actuación abarca una superficie de 2.757 metros cuadrados, comprendida entre la Gran Vía Alfonso X El Sabio, la avenida de la Constitución y la calle Jaime I el Conquistador, incluyendo la Plaza Preciosa y la calle Cronista José María Ibáñez. El presupuesto máximo de ejecución material previsto para el diseño del anteproyecto es de 1,5 millones de euros.

El concurso se resolverá mediante criterios de sostenibilidad, inclusión, calidad arquitectónica, integración paisajística, innovación y coherencia técnica, garantizando una visión integral del espacio público y su adecuación a los usos reales de la ciudadanía.

PEATONALIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y NUEVA BAUHAUS EUROPEA

Las propuestas deberán alinearse con los principios de la Nueva Bauhaus Europea, impulsando la transición ecológica mediante soluciones basadas en la naturaleza, criterios de autosuficiencia energética y bajo mantenimiento, así como medidas de mitigación del efecto isla de calor. La peatonalización de la red viaria permitirá ampliar el espacio estancial, mejorar la accesibilidad universal y priorizar al peatón, manteniendo únicamente el tráfico rodado imprescindible para residentes y accesos a garajes.

Se incorporarán zonas de sombra, vegetación en distintos estratos, sistemas de iluminación eficiente e inteligente, y materiales nobles -con predominio de piedra natural- en armonía con el entorno urbano consolidado.

CULTURA E IDENTIDAD

El proyecto pondrá en valor elementos culturales clave del entorno, como el Museo Arqueológico de Murcia y la escultura conmemorativa del bicentenario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, reforzando su visibilidad y relación con la plaza. Asimismo, se fomentará un uso ciudadano diverso y seguro, espacios inclusivos y una correcta zonificación que favorezca la estancia, el encuentro y la actividad social.

El concurso culminará con la selección de un anteproyecto ganador, cuyo autor podrá ser adjudicatario del contrato para la redacción del proyecto definitivo.

El proyecto europeo TactiCity supone un paso decisivo en la consolidación de un modelo de ciudad más participativa, sostenible e inclusiva. A través de metodologías de urbanismo táctico y procesos de co-diseño con la ciudadanía, el Ayuntamiento impulsará intervenciones piloto que permitirán testar soluciones innovadoras en plazas y espacios públicos antes de su implantación definitiva, garantizando actuaciones ajustadas a las necesidades reales de cada barrio.

Este proyecto se alinea con los principios de la Nueva Bauhaus Europea, apostando por espacios más seguros, accesibles y atractivos. Además, el intercambio de experiencias con otras ciudades europeas permitirá incorporar buenas prácticas de alta eficiencia y bajo coste, reforzando la estrategia municipal de regeneración urbana y mejora de la calidad de vida en Murcia.