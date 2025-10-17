Ayuntamiento Murcia aprueba el encargo del anteproyecto para la prolongación del tranvía hasta el Carmen

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, junto a la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez - EUROPA PRESS

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha realizado este viernes el encargo del anteproyecto para la ampliación del tranvía en la ciudad de Murcia, que discurriría por Gran Vía, Plaza Circular, Puente Viejo y la estación del Carmen, ya que según los estudios se considera el "más óptimo a nivel de rentabilidad económica y social", además de la posibilidad del doble sentido en el Puente Viejo.

Esta segunda fase "permitirá cumplir con los plazos establecidos en los protocolos suscritos con el Estado y la Comunidad para la cofinanciación de esta infraestructura".

Así lo ha avanzado en rueda de prensa el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, que ha explicado que la prolongación consistirá en dos kilómetros y la incorporación de cinco nuevas paradas, con una inversión prevista de 92,7 millones de euros, que estarán divididos por tercios en las administraciones regional y estatal.

Los estudios realizados supondrán un incremento previsto del 28% en la ocupación del tranvía y han supuesto la comprobación cartográfica de más de 500.000 metros cuadrados, tras dar por finalizada la fase previa o estudio 1 del anteproyecto de la ampliación del tranvía.

Esta primera fase ha incluido "trabajos previos de análisis, cartográficos y topográficos, informes de geología y geotecnia, el planteamiento urbanístico, las propiedades y derechos afectados por los trazados del tranvía, la documentación ambiental, acopio de la misma y actualización y el estudio de la integración paisajística que va a suponer la ampliación del tranvía".

Según el edil, "esta ampliación contribuirá a reducir el uso del vehículo y a mejorar la calidad del aire y el confort sonoro, así como a minimizar el impacto visual".

Igualmente, "va a permitir vertebrar la ciudad, devolver la centralidad a los barrios del sur y reforzar la apuesta definitiva por el transporte público" y conllevará "beneficios ambientales en calidad del aire, reducción de niveles de ruido, debido a que la extensión de la línea contribuirá a reducir el uso del transporte privado".

En definitiva, sostiene, "va a suponer un crecimiento exponencial que se sumará al incremento de la ocupación que, como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo desde la Concejalía de Movilidad, han ido fomentando el transporte público y ha permitido superar el 20% de cifra de viajeros respecto del año anterior".

En cuanto a los plazos que maneja el Consistorio desde la licitación de la redacción de este proyecto "será de dos meses, siendo de cinco meses el plazo de redacción de la fase 2 o anteproyecto". Posteriormente, "se va a someter a exposición pública durante dos meses y se recabarán los informes de las administraciones públicas para acometer la redacción definitiva del anteproyecto, que cuenta con un plazo de seis meses".

Tanto la redacción del anteproyecto como la exposición pública de la fase 2 y la emisión de informes de Administraciones Públicas se van a simultanear, "lo que va a permitir reducir los plazos y cumplir con el compromiso adquirido".

De forma que el Consistorio maneja como fecha tope octubre del próximo año "dentro de ese protocolo para entregar este proyecto", aunque se ha establecido un calendario de anticipación para que "en septiembre, como muy tarde del año 2026, tengamos toda la documentación elaborada y preparada para poder enviar a las distintas Administraciones para su análisis". La licitación tiene un presupuesto máximo de 750.000 euros.