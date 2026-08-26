El Ayuntamiento de Murcia decreta tres días de luto oficial por el fallecimiento del exalcalde Antonio Bódalo

Bandera a media asta en la Glorieta de España - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha decretado este miércoles tres días de luto oficial por el fallecimiento de Antonio Bódalo Santoyo, quien ejerció como regidor del municipio por el PSOE entre los años 1983 y 1987, según ha informado el Ayuntamiento.

Así, las banderas institucionales de la fachada principal del Ayuntamiento y la ubicada en la Glorieta de España ondearán a media asta en señal de duelo y respeto.

Pérez ha trasladado públicamente, en representación de toda la Corporación municipal y del conjunto de los vecinos de Murcia, su más sentido pésame, apoyo y afecto a los familiares, amigos y allegados de Bódalo.

"Murcia despide hoy a uno de sus alcaldes. Antonio Bódalo dedicó una parte importante de su vida al servicio de esta ciudad y su nombre queda para siempre unido a nuestra historia. En nombre de todos los murcianos trasladamos nuestro cariño y nuestro más sentido pésame a su familia y a todos sus seres queridos", ha destacado Pérez.

Catedrático de Ingeniería Química en la Universidad de Murcia, Bódalo desarrolló una trayectoria tanto académica como investigadora a lo largo de su vida profesional.

Tras culminar su mandato en la Alcaldía murciana, reanudó sus labores universitarias e integró posteriormente el Gobierno de la Región, donde asumió responsabilidades políticas al frente de la Consejería de Administración Pública e Interior entre 1991 y 1993.