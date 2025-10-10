Ayuntamiento Murcia despliega un dispositivo con más de 800 operadores para afrontar la dana Alice

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, informa del dispositivo desplegado por la dana Alice, lluvia, tormenta - EUROPA PRESS

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha desplegado un dispositivo con más de 800 operadores y 15 servicios diferentes para afrontar el temporal que se está registrando en la Región desde este jueves debido a la dana Alice, según ha avanzado este viernes en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno, Rebeca Pérez.

Pérez ha mandado un mensaje de precaución a todos los ciudadanos, especialmente a los que viven en la zona del campo de Murcia, ya que "es donde se prevé una mayor intensidad de lluvias, sobre todo por la proximidad al campo de Cartagena", donde se ha emitido un aviso rojo.

Ante este escenario, ha recordado que se adoptaron decisiones a nivel municipal en ese ámbito, no solo la suspensión de las clases, sino también cualquier tipo de actividad municipal en esos espacios, como centros de mayores, de la mujer, salas de estudio o bibliotecas, entre otros, "para proteger a la ciudadanía, que es el principal objetivo de este plan especial por lluvias que ha activado el Ayuntamiento de Murcia".

Desde que dio comienzo el temporal se han realizado un centenar de actuaciones, sobre todo balizamiento de parques y jardines en zonas "sensibles" como Floridablanca, el Malecón o la zona del entorno del Reina Sofía y también diferentes centros hospitalarios.

A lo largo de estas semanas también se ha realizado la revisión y limpieza de más de 3.000 imbornales para que "puedan realizar correctamente la evacuación de agua".

Pérez ha afirmado que siguen la evolución "minuto a minuto de este temporal" y no descarta que si mejora el tiempo "se vayan recuperando diferentes servicios municipales".

En cualquier caso, ha pedido sentido común y precaución, así como evitar desplazamientos que resulten innecesarios y dejar libre la zona de ramblas.

Pérez, que ha dado cuenta de las vías que permanecen cortadas según la información que ha colgado la Policía Local en su cuenta de X, ha comentado que se han registrado "pequeñas incidencias relacionadas con el corte del suministro eléctrico y de arbolado", pero sin mayores consecuencias.