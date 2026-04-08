El Ayuntamiento de Murcia destina más de 12,6 millones para mantener y reparar la vía pública en pedanías

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha anunciado la adjudicación del Contrato de Servicio de Mantenimiento de la Vía Pública en Pedanías, que cuenta con un presupuesto de 5.040.000 euros para los próximos dos años, prorrogable por otros tres. Este contrato está destinado a "garantizar la reparación, conservación, seguridad y accesibilidad de sus vías, calles, aceras y caminos", según han informado desde el Consistorio.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha explicado que "este contrato pionero supone dar un salto cualitativo y cuantitativo en el mantenimiento de la vía pública del municipio, dando respuesta a las incidencias en tiempo récord y con mayor presupuesto, ya que para los próximos cinco años se van a destinar 12,6 millones de euros para las necesidades de la vía pública de las 59 pedanías, para los grandes viales del municipio que acogen mayor volumen de tráfico, y para pavimentos o aceras que discurren sobre cauces de las acequias".

De esta manera, las Juntas Municipales tendrán contacto directo con las empresas adjudicatarias eliminando así trámites administrativos innecesarios, y garantizando una respuesta ante cualquier incidencia con plazos que oscilan entre las 3 horas, en caso de muy urgentes, y 7 días como máximo para las ordinarias.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial ha matizado además que "el municipio cuenta con cerca de 1.900 km de carreteras, caminos y calles por lo que gracias a esta nueva herramienta se podrá agilizar el mantenimiento y reparación del asfalto que se deteriora por el uso e inclemencias como las lluvias intensas".

El contrato está divido en seis lotes. Cuatro de ellos para el mantenimiento general de todas las pedanías; un quinto lote para las obras en grandes viales de la ciudad y pedanías como es el caso de las costeras y las rondas, y un último lote concretado para la conservación y mantenimiento de pavimentos o aceras que discurren sobre cauces de las acequias.

Así el servicio se divide en seis lotes geográficos, que agrupan las pedanías por proximidad y tipología de vía con el objeto de atender de forma adecuada las incidencias de mantenimiento de cada una de ellas.

El lote 1, con un presupuesto de 420.000 euros al año, abarca los grandes viales de titularidad municipal: Ronda Sur, Avenida de Reino de Murcia, Avda. Juan de Borbón, Avda. Juan Carlos I, Carretera de Alicante, y Avenida Miguel Induráin.

El lote 2, con un presupuesto de 300.000 euros al año, incluye la conservación y mantenimiento de los pavimentos de viales municipales ubicados sobre cauces de riego.

Así, el lote 3, cuenta con un presupuesto de 507.600 euros al año, e incluye los distritos 4 y 2: Puente Tocinos, Santiago y Zaraíche, Zarandona, Cabezo de Torres, Casillas, Churra, Cobatillas, El Puntal, El Raal, El Esparragal, Llano de Brujas, Monteagudo y Santa Cruz. 13 pedanías

El lote 4, con un presupuesto de 477.000 euros al año, abarca los distritos 5 y 3: Barriomar-La Purísima, Patiño, Barrio del Progreso, Santiago el Mayor, San Pío X, La Alberca, Algezares, El Palmar, San Ginés, Sangonera la Verde y Santo Ángel.

El lote 5, con un presupuesto de 423.000 euros al año, incluye los distritos 8 y 6: Alquerías, Beniaján, Cañadas de San Pedro, Los Dolores, Los Garres, Los Ramos, San José de la Vega, Torreagüera, Zeneta, Jerónimo y Avileses, Baños y Mendigo, Carrascoy-La Murta, Corvera, Gea y Truyols, Lobosillo, Los Martínez del Puerto, Sucina y Valladolises.

El lote 6, con un presupuesto de 392.400 euros al año, abarca los distritos 7 y 1: La Albatalía, La Arboleja, Espinardo, Aljucer, Barqueros, Cañada Hermosa, Era Alta, Guadalupe, Javalí Nuevo, Javalí Viejo, La Ñora, La Raya, Nonduermas, Puebla de Soto, Rincón de Beniscornia, Rincón de Seca y Sangonera la Seca.

PRINCIPALES ACTUACIONES Y TIEMPOS DE RESPUESTA

Los tiempos de ejecución se reducen hasta un plazo de 3 horas en el caso de muy urgentes y que se consideran peligrosos porque puedan entrañar peligrosidad para las personas; 1 día si son urgentes, y hasta 7 días máximo en el caso de que sean incidencias ordinarias.

Las principales actuaciones son reparación de baches, hundimientos y grietas, así como el fresado y extendido de aglomerado asfáltico en caliente, la sustitución de bordillos y encintados, la reparación de aceras y pavimentos de hormigón o baldosa.

También se incluye el desbroce de cunetas, la reposición de tapas, imbornales, arquetas y vallados, la reparación de vías sobre cauces de riego y la señalización y balizamiento provisional de incidencias en vía pública relacionadas con la seguridad de los usuarios, y en general, cualquier otro tipo de trabajo necesario para garantizar la seguridad y fluidez de la circulación rodada y peatonal.

SISTEMA DE GESTIÓN INFORMATIZADO

Como novedad se va a implantar un sistema informático de gestión y comunicación para tramitar las incidencias, órdenes de trabajo y reportes fotográficos georreferenciados. "Permitirá, además de su resolución, su supervisión, su control, su facturación, de tal manera que permitirá saber en qué estado se encuentra", ha explicado Marco Antonio Fernández.

El nuevo contrato, con una duración de 24 meses y una inversión de 5.040.000 millones de euros, supone dotar anualmente a las 59 pedanías de la misma cantidad que la suma total de los últimos cinco años.