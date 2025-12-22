El Ayuntamiento de Murcia destinará más de 750.000 euros a la rehabilitación integral de la Casa Torre Falcón

Consejo Sectorial de Patrimonio Cultural - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

El Ayuntamiento de Murcia ha anunciado este lunes, en el marco de una nueva sesión del Consejo Sectorial de Patrimonio Cultural, que destinará más de 750.000 euros a la rehabilitación integral de la Casa Torre Falcón, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En este segundo encuentro del Consejo ha participado cerca de una treintena de representantes y expertos vinculados al ámbito patrimonial, que han podido conocer las principales actuaciones impulsadas por el Consistorio en un año significativo por la celebración de 'Murcia 1200'.

Durante la sesión se ha informado sobre el estado de varios proyectos estratégicos en materia de patrimonio, como las obras correspondientes a la fase 2.1 de la Cárcel Vieja, que avanzan conforme al calendario previsto en una superficie total de 1.667,60 metros cuadrados construidos de edificio y de 766,85 de patio.

La vicealcaldesa, Rebeca Pérez, ha destacado "el firme compromiso del equipo de Gobierno con la recuperación del patrimonio como eje vertebrador de la identidad cultural del municipio y como motor de revitalización urbana", y ha destacado que ya se ha ejecutado un 75% la obras.

Desde el Consistorio han explicado que la rehabilitación y los trabajos evolucionan "con normalidad y dentro de los plazos previstos", y están aseguradas las siguientes fases de ejecución.

Este nuevo espacio, en el que se han recuperado y restaurado hasta 100 elementos históricos, permitirá consolidar la Cárcel Vieja como "un enclave de referencia para creadores, visitantes y agentes culturales nacionales e internacionales, con un contenido estable y de una programación expositiva de gran impacto y alcance internacional".

Asimismo, en el encuentro se ha informado sobre el proyecto de musealización de los restos de la muralla medieval de la calle Sagasta, en el marco de la Murcia de las Tres Culturas.

Pérez también ha informado sobre la situación del yacimiento de San Esteban, un proyecto estratégico para el Ayuntamiento que ya cuenta con una financiación municipal de 8,5 millones de euros y que se encuentra listo para su licitación tras la finalización de los trabajos arqueológicos previos.

En el transcurso del Consejo también se han dado a conocer los avances en la rehabilitación del Mercado de Verónicas, cuyas obras encaran su fase final. El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha subrayado la importancia de esta actuación para la dinamización comercial y turística del entorno, así como para la recuperación de un edificio emblemático.

La rehabilitación del Mercado de Verónicas tiene una clara doble vocación comercial y monumental. Construido entre 1914 y 1922, el afronta una intervención centrada en la mejora de su envolvente térmica --fachadas, cubiertas y paramentos-- gracias a una ayuda europea de 3,1 millones de euros.

El proyecto, aprobado en agosto de 2024 y con un presupuesto de 3,7 millones, "se ha desarrollado siempre con el objetivo de mantener la actividad comercial y el máximo consenso con los placeros".

La obra ha permitido recuperar y poner en valor el patrimonio arquitectónico del edificio, con la restauración de elementos decorativos, la fabricación de ladrillo artesanal, la recuperación del zócalo de piedra y la sustitución de la antigua cubierta por teja original, todo ello sin cerrar el mercado.

Otro de los puntos abordados durante la sesión ha sido la concesión de la ayuda con cargo al fondo del 2% Cultural para el Castillejo de Monteagudo. En este contexto, el concejal de Pedanías y Vertebración del Territorio, Marco Antonio Fernández, responsable del proyecto de Las Fortalezas del Rey Lobo, ha puesto en valor la relevancia histórica y patrimonial del conjunto y ha destacado que esta financiación permitirá avanzar de manera en su recuperación.

La restauración y conservación del recinto superior del Palacio de Ibn Mardanîs, conocido como el Castillejo de Monteagudo, se organiza en dos recintos. Mientras que el inferior ya fue intervenido con una inversión superior a 1,3 millones de euros, ahora se entra en una nueva fase donde se recuperará el recinto superior, una intervención contempla una investigación arqueológica, la consolidación y restauración de muros y torres, la recuperación del patio de crucero y la mejora de la accesibilidad y comprensión del conjunto.

Además, se dotará al recinto de un acondicionamiento expositivo, iluminación monumental de última generación y un amplio programa de difusión social durante las obras. El proyecto tendrá una duración máxima de 15 meses y un presupuesto cercano a los 2,3 millones de euros, cofinanciado por el Ayuntamiento y el programa estatal del 2% Cultural.

El molino de los Armero, junto a la balsa y la acequia de Churra la Vieja, conforma un conjunto de valor patrimonial, etnográfico y paisajístico en el entorno del Sitio Histórico Monteagudo y Cabezo de Torres. Más allá del propio edificio y su maquinaria, este enclave es un testimonio singular del pasado industrial de la huerta de Murcia y de la importancia histórica del sistema tradicional de regadío, asentado además sobre restos hidráulicos de origen islámico.

El concejal de Planificación Urbanística, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, ha explicado que el proyecto se encuentra a la espera de la incoación del Bien de Interés Cultural como Lugar de Interés Etnográfico, requisito previo para su finalización.

La intervención contempla la rehabilitación completa del edificio y su entorno inmediato, con refuerzos estructurales, reconstrucción de muros y cubiertas y la recuperación de los elementos que definen su valor patrimonial, así como la restauración de maquinaria y otros bienes.

Con una inversión estimada de 2,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, el molino se transformará en un espacio museístico y socio-cultural de cerca de 1.600 metros cuadrados, que integrará un recorrido expositivo sobre los molinos hidráulicos y el pimentón, salas polivalentes para actividades culturales y una pequeña cafetería con terraza.

El Consejo Sectorial de Patrimonio Cultural se constituyó en el verano de 2024 como un órgano de participación ciudadana integrado por representantes de la sociedad civil, dotando al Ayuntamiento de una herramienta para la conservación y protección de los bienes patrimoniales más emblemáticos del municipio.

Este órgano tiene como finalidad facilitar la participación en los expedientes municipales relacionados con la protección y defensa del patrimonio cultural y está integrado por representantes de instituciones públicas, asociaciones, corporaciones, entidades y otros agentes con experiencia en la materia.

'MURCIA 1200', UN AÑO HISTÓRICO PARA PROYECTAR EL FUTURO

El 2025 está siendo un año histórico para el municipio en materia de recuperación del patrimonio y puesta en valor de su legado histórico, con actuaciones desarrolladas en enclaves estratégicos como los tramos de la muralla de Torre del Zoco y Sagasta y, más recientemente, el Torreón del Sol o el recinto inferior del Palacio de Ibn Mardanís, en el corazón de Madina Mursiya.

Destacan las obras de rehabilitación en marcha en la Cárcel Vieja o el Mercado de Verónicas, las catas arqueológicas en la Ermita del Salitre, la consolidación de 'Madina Mursiya', los trabajos de la Muralla del Sol o la recuperación ya iniciada de la urna de Alfonso X en la Catedral.

En este contexto, el Ayuntamiento ha destinado en 2025 más de 20 millones de euros a actuaciones de conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico del municipio.