El Ayuntamiento de Murcia moderniza la red de abastecimiento de agua potable en El Palmar

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, visita las obras de mejora y modernización de infraestructuras hidráulicas en la pedanía de El Palmar - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia lleva a cabo obras de mejora y modernización de infraestructuras hidráulicas en la pedanía de El Palmar para "garantizar un servicio más eficiente, seguro y sostenible", según informaron fuentes municipales en un comunicado

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha visitado este miércoles estas actuaciones, que se centran en la calle Valle y su entorno y son llevadas a cabo por Aguas de Murcia con una inversión de 94.000 euros.

Las obras incluyen trabajos de prolongación, mallado y mejora de la sectorización de la red, lo que permitirá optimizar la distribución del agua potable y reducir incidencias en el suministro.

Navarro ha destacado durante la visita que "con esta obra, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la mejora continua de las infraestructuras del municipio, garantizando una red de abastecimiento más moderna, eficiente y adaptada a las necesidades de los ciudadanos".

Los trabajos, que se enmarcan en el Plan de Actuaciones 2024-2027, permitirán aumentar la fiabilidad del servicio y la capacidad de respuesta ante posibles incidencias, beneficiando directamente a los vecinos de El Palmar.

La actuación principal se centra en la calle Valle, donde se está renovando la red de abastecimiento con 184 metros de tubería de fundición dúctil de 100 milímetros, además de instalar 15 acometidas domiciliarias, nueve válvulas de corte y siete pozos de registro.

En la calle Poeta Vicente Medina se ejecutará un mallado de 14 metros de tubería con una válvula en pozo, mientras que en la calle Cumbre se realizará otro mallado de siete metros con dos válvulas en sendos pozos.

Esta intervención, que está previsto finalice en noviembre, incluye la reposición completa del asfalto en todas las zonas afectadas por las obras.