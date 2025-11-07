Ayuntamiento Murcia no cobrará el agua a las pedanías que se quedaron sin suministro tras la dana

El edil de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, acompañado de la concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López; y la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez - EUROPA PRESS

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de las pedanías del Campo de Murcia afectados por la falta de agua potable debido a la de la incidencia de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), como consecuencia de la dana 'Alice', se beneficiarán de un ajuste en la factura del agua, ya que el Ayuntamiento de Murcia ha acordado no cobrar el agua a los más de 16.700 vecinos afectados durante 13 días.

Así lo ha anunciado este viernes en la Junta de Gobierno el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, que ha precisado que el ajuste compensará a los vecinos por los servicios no prestados y los consumos de agua no apta para su uso que se produjeron en diversas pedanías y urbanizaciones del municipio.

Navarro ha recordado también que el Ayuntamiento de Murcia reclamará a la MCT los costes que supusieron "esas cubas de agua y servicios que se pusieron a disposición de los vecinos y de la Mancomunidad".

Una vez se conozcan los consumos de todos los usuarios afectados en las próximas facturaciones, se establecerá el cálculo para la compensación en la factura de los servicios no prestados a través de la empresa municipal Aguas de Murcia.

El pasado 10 de octubre, los canales principales de abastecimiento de la MCT sufrieron una incidencia crítica que afectó al suministro en las pedanías del Campo de Cartagena y sus urbanizaciones en los que durante casi dos semanas, los habitantes de estos enclaves estuvieron sin suministro de agua potable o con agua no apta para consumo de boca, afectando, al menos, a 16.700 habitantes. Durante este tiempo, el agua estuvo limitada primero a la limpieza general, y posteriormente a todos los usos excepto beber y cocinar.

En un ejercicio de responsabilidad y compromiso con los ciudadanos, la medida aprobada busca compensar a los usuarios que sufrieron esta interrupción en el servicio esencial.

El Ayuntamiento facilitó que los vecinos contaran con agua dispensada a través de Cubas con más de 2,5 millones de litros agua potable durante el episodio.

El Consistorio, a través de la empresa municipal Aguas de Murcia, implementó durante el episodio un amplio operativo para mantener informados y asistidos a los usuarios afectados.

En total, se enviaron 22.818 mensajes a través de SMS, correos electrónicos y Servialertas, además de la coordinación en todo momento con los alcaldes pedáneos.

Para mitigar el impacto de la interrupción, se pusieron en marcha sistemas de abastecimiento alternativos. Estos permitieron mantener el servicio en pedanías como Avileses, Baños y Mendigo, y Lobosillo.

Además, se distribuyeron 221 cubas de agua, sumando un total de 2.550.190 litros, para las zonas más afectadas, asegurando así los servicios esenciales en puntos críticos como colegios, centros médicos y otros. El sistema de abastecimiento volvió a la normalidad el pasado 28 de octubre.