El Ayuntamiento de Murcia pone en marcha la campaña 'Navidad en el corazón' para fomentar el comercio local y sostenible

MURCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha durante las fiestas navideñas la actividad 'Navidad en el corazón', una propuesta comunitaria, intergeneracional y sostenible que transformará el entorno de la plaza de San Bartolomé en un espacio de convivencia familiar, música y juego.

La iniciativa ha sido presentada a la asociación de comerciantes de la zona por los concejales de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco.

La actividad, impulsada por el Ayuntamiento de Murcia en colaboración con la Fundación Legado Humano Natural, se desarrollará los próximos 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre, en horario de 10.30 a 14.30 horas, y está dirigida a niños, familias y personas mayores, con el objetivo de que disfruten juntas de la Navidad en pleno centro de la ciudad.

Así, el espacio se articulará en dos grandes áreas, con una zona de música navideña en directo bajo el emblemático ombús de la plaza de San Bartolomé y un espacio de juego libre con materiales navideños sostenibles, diseñado con criterios pedagógicos y estéticos para fomentar un juego respetuoso, inclusivo y creativo.

"Con esta iniciativa pretendemos reforzar la convivencia intergeneracional, poner en valor las tradiciones y crear espacios seguros para la infancia y las familias, al tiempo que facilitamos la conciliación durante las fechas navideñas", ha explicado Torres.

Por su parte, Pacheco ha señalado que con "acciones como 'Navidad en el corazón' contribuimos a una Navidad más humana, participativa y sostenible, al tiempo que fomentamos que los murcianos y turistas que nos visitan en estas fechas tan especiales realicen sus compras en los comercios del centro de nuestra ciudad".

El proyecto incorpora un marcado enfoque educativo y medioambiental, ya que apuesta por el uso de materiales reciclados y reciclables y por el acompañamiento al juego, sin animación dirigida, para que cada familia pueda disfrutar libremente del espacio, apoyados por personal especializado.

Así, las familias crearán árboles de Navidad con objetos reciclados, y podrán escribir mensajes y deseos que irán dando forma a un bosque cambiante día a día.

"Desde el Ayuntamiento de Murcia queremos reforzar el sentimiento de comunidad y de las tradiciones durante la Navidad, promover la inclusión social y fomentar el respeto por el medio ambiente", ha concluido la edil de Bienestar Social, Familia y Salud.