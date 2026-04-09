El Ayuntamiento de Murcia recoge más de 249 toneladas de poda agrícola de más de 800 usuarios de la huerta en 2025

Contenedor de poda agrícola - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha recogido un total de 249.340 kilos de restos de poda de pequeños agricultores de la huerta en 2025, lo que supone un incremento de cerca de 23.000 kilos respecto al ejercicio anterior, según ha informado el Consistorio.

El número de usuarios del servicio ha pasado de los 615 demandantes registrados en 2024 a los 812 contabilizados durante 2025.

En el primer trimestre de 2026, la recogida de estos residuos vegetales suma ya 80.460 kilos de poda, de los que cerca del 60% corresponden exclusivamente al mes de febrero.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha recordado que el consistorio colabora desde el año 2020 con los pequeños agricultores del municipio en la gestión sostenible de sus residuos agrícolas.

El servicio municipal traslada estos restos a una planta de compostaje para su posterior tratamiento y transformación tras ser depositados por los ciudadanos.

Desde 2022 hasta la actualidad, este dispositivo ha recogido un total de 914.003 kilos de restos de poda con la participación de 2.766 vecinos en 959 salidas realizadas.

Durante el mes de marzo de 2026, el contenedor itinerante recogió 32.960 kilos, destacando los volúmenes de Rincón de Beniscornia con 3.900 kilos y La Raya con 3.260 kilos. Otras con actividad relevante en marzo han sido el barrio del Progreso con 2.480 kilos, Sangonera la Seca con 2.440 kilos y Nonduermas con 2.060 kilos.

El sistema consiste en la instalación de un contenedor en una pedanía en días laborables, de 7.00 a 15.00 horas, para que los propietarios de pequeños huertos depositen sus residuos.

La Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente mantiene habilitado el teléfono '626 998 609' para contactar con este servicio de gestión de podas.

Tras pasar esta semana por Zarandona y Sangonera la Verde, el dispositivo se encuentra este jueves en Guadalupe y se trasladará este viernes a San Ginés. Las próximas paradas programadas incluyen Javalí Nuevo el lunes 13, Rincón de Seca el martes 14, Cañadas de San Pedro el día 15, Cabezo de Torres el día 16 y La Ñora el viernes 17 de abril.