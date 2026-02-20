Ayuntamiento Murcia refuerza el tranvía con motivo del derbi regional entre el Real Murcia y el Cartagena este domingo

Archivo - Tranvía de Murcia - AYUNTAMIENTO MURCIA - Archivo

MURCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia reforzará este domingo el servicio de tranvía con motivo del derbi regional que enfrentará al Real Murcia y al Cartagena en el estadio Enrique Roca, a las 18.15 horas, para el que ya se han vendido más de 22.000 localidades.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha anunciado que, a partir de las 16.15 horas, se incorporarán dos tranvías adicionales, lo que permitirá reducir la frecuencia de paso hasta los 12-14 minutos en el tramo hacia el estadio, frente a los 18-20 minutos habituales de los domingos.

Este refuerzo se mantendrá durante toda la tarde para facilitar una llegada escalonada al encuentro y poder disfrutar del ambiente de la previa antes del partido.

Destaca Muñoz que este refuerzo "permitirá que miles de murcianistas puedan acudir al estadio sin preocuparse por el tráfico o el aparcamiento, contribuyendo a una jornada más fluida y ordenada".

A la finalización del encuentro, los convoyes permanecerán en la parada Estadio Nueva Condomina, lo que permitirá realizar hasta tres expediciones adicionales y la salida de seis tranvías en aproximadamente 45 minutos, facilitando el desplazamiento de cerca de 2.000 personas en menos de una hora.

Además, se incrementará la presencia de personal en línea para agilizar la operativa y se facilitará la venta de bonos con saldo suficiente para cubrir los desplazamientos de ida y vuelta, especialmente en la parada de Plaza Circular, donde se prevé una elevada afluencia.

De forma paralela, el Ayuntamiento activará el dispositivo especial de la Policía Local previsto para este encuentro, que contará con 26 agentes y se desarrollará desde las 11.00 hasta las 22.30 horas, para garantizar la seguridad, regular el tráfico y facilitar tanto los accesos al estadio como la movilidad de los vecinos de la zona.

Este refuerzo se enmarca en el Plan de Accesos a Nueva Condomina impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con el Real Murcia, que contempla medidas adaptadas a la asistencia prevista en cada encuentro con el objetivo de mejorar progresivamente la conexión y vertebración del estadio, en un año en que se ha alcanzado el récord histórico del club de abonados en la categoría.

Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por ofrecer alternativas al murcianismo, contribuyendo a que el derbi regional se viva como una auténtica fiesta del deporte también desde el punto de vista organizativo, según informa el Consistorio en un comunicado.