El Ayuntamiento de Murcia suspende hoy las actividades programadas con motivo del aviso por lluvias

Aviso rojo por lluvias

MURCIA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, en vista del aviso emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por lluvias intensas en el municipio y por el aviso rojo en la Vega del Segura por precipitaciones acumuladas, ha decidido suspender todas las actividades de hoy previstas en Murcia y enmarcadas en el programa de Navidad.

Además, se ha activado un dispositivo especial coordinado por los servicios municipales implicados para garantizar la seguridad de la ciudadanía a modo de prealerta. Por ello, ante esta situación, el Ayuntamiento de Murcia ha activado el Plan Territorial de Protección Civil del Municipio de Murcia (PEMU) en fase de preemergencia y, a partir de las 00,00 de anoche, se ha puesto en marcha el protocolo de incidencias climatológicas en parques y jardines para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El Consistorio recomienda a la población que extremen las precauciones y tomen medidas para garantizar su seguridad. Algunos de estos consejos son el de no estacionar vehículos en zonas de ramblas o inundables, moderar la velocidad en la carretera y en caso de fuertes lluvias que afecten a la visibilidad de la conducción estacionar el vehículo en un lugar seguro y visible, y en las viviendas retirar objetos que puedan desprenderse o caerse, así como cerrar puertas y ventanas, entre otros.

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Murcia se recomienda a los murcianos seguir la información de última hora de este aviso meteorológico y consejos desde canales oficiales como las redes sociales institucionales.